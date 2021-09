Araguaína vacina quase 2 mil adolescentes contra covid-19 no primeiro dia

No primeiro dia de vacinação dos adolescentes contra a covid-19 em Araguaína, 1.910 jovens entre 16 e 17 anos receberam a primeira dose. O grupo segue sendo atendido durante este sábado, 4, no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago, e em seis UBS (unidades básicas de saúde), com expediente reduzido para das 8 às 13 horas.

“Tivemos uma ótima procura dos adolescentes e nós acreditamos que o número se mantenha porque iremos ampliando para os mais novos”, afirmou a diretora da imunização, Samilla Braga. Cada faixa etária será atendida em um dia determinado avançando gradativamente e até atender todos os moradores de Araguaína que têm entre 12 e 17 anos. A expectativa é que 26 mil adolescentes sejam vacinados.

Próximo público-alvo

Já na segunda-feira, 6, a vacinação avança para jovens entre 14 e 15 anos, tendo expediente normal nos sete locais de vacinação. O grupo continua sendo atendido também na terça-feira, 7, durante o feriado da Independência, em horário reduzido nos pontos de vacinação das 8 às 13 horas. Na quinta-feira, 9, a faixa etária atendida é a de 12 e 13 anos, com expediente normal.

Todos os grupos

A vacinação contra covid-19 também está disponível para quem tem mais de 18 anos e ainda o público que receberá a terceira dose. O reforço é direcionado aos idosos a partir dos 70 anos que foram imunizados há pelo menos 6 meses e para a população com doenças imunossupressoras graves imunizadas há no mínimo menos 28 dias.



Horário de atendimento

O experiente normal no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago, é das 8 às 17 horas, e nas UBS (unidades básicas de saúde) Araguaína Sul, JK, Manoel Maria (Setor Cimba), UBS Palmeiras do Norte (Setor São Miguel) e a UBS Dr. Raimundo (Setor Maracanã), das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30; além da UBS Dr. Francisco (Vila Aliança), das 7 às 18 horas.

Durante este sábado, 4, e terça-feira, 7, o horário é reduzido nesses locais para das 8 às 13 horas. No restante dos dias o horário de atendimento é normal. Domingo não haverá vacinação.

Cronograma

Dia 4 (sábado)

8 às 13h – 16 anos ou mais (ginásio e 6 UBS de vacinação).

Dia 6 (segunda-feira)

Expediente normal – 14 anos ou mais (ginásio e 6 UBS de vacinação).

Dia 7 (terça-feira)

8 às 13h – 14 anos ou mais (ginásio e 6 UBS de vacinação).

Dia 8 (quarta-feira)

Expediente normal – 12 anos ou mais (ginásio e 6 UBS de vacinação).

Dia 9 (quinta-feira)

Expediente normal – 12 anos ou mais (todas as UBS de vacinação e ginásio).

Dia 10 (sexta-feira)

Expediente normal – 12 anos ou mais (todas as UBS de vacinação e ginásio).

Cada faixa etária será atendida em um dia determinado avançando gradativamente e até atender todos os moradores de Araguaína que têm entre 12 e 17 anos