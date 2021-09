Fundesportes entrega novo campo de futebol à Escolinha de Iniciação Esportiva de Taquaruçu Grande

A Fundação Municipal do Esporte e Lazer de Palmas (Fundesportes) entregou neste sábado, 04, a reforma do campo de futebol à Escolinha de Iniciação Esportiva de Taquaruçu Grande. A estrutura ganhou nova iluminação, traves, redes, bolas, cones, coletes e gramado. A unidade vai atender cerca de 50 crianças no projeto que faz parte do complexo esportivo do distrito.

Durante a solenidade de entrega, o presidente da Fundesportes, Etinho Nordeste, declarou que tem certeza que tudo na vida tem um propósito. “Tudo que plantamos, a gente colhe. Esse projeto foi plantado e agora podemos dar o pontapé inicial na Escolinha de Futebol de Taquaruçu Grande”, disse, agradecendo o apoio da comunidade e da gestão que sempre tem atendido às demandas da Fundesportes no crescimento do esporte na Capital.

O projeto de reforma, que já era aguardado pela comunidade, atraiu dezenas de crianças que participaram das primeiras atividades no campo. O gerente da escolinha de Iniciação Esportiva de Taquaruçu Grande, Robinho Oliveira, destacou a alegria de ver muitas crianças tendo acesso às aulas de futebol, e agradeceu à gestão da Prefeitura de Palmas por proporcionar essa oportunidade. “Há muito tempo esperamos por esse campo reformado, agora podemos levar além do esporte, lazer para nossas crianças”, disse.

O presidente da Associação das Famílias Pioneiras de Taquaruçu Grande, Jura José, lembrou das dificuldades que já foram enfrentadas quando o campo era de chão batido. “Somos gratos por esse olhar atento com Taquaruçu Grande, agora temos a oportunidade de proporcionar a essas crianças futebol com qualidade”, disse, conclamando todos os atletas mirins a desfrutarem com responsabilidade do projeto.