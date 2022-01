Prefeitura de Palmas investirá R$ 1,7 bilhão em melhorias na cidade em 2022

No primeiro ano de implementação do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 de Palmas serão executados cerca de R$ 1,7 bilhão, do total de aproximadamente R$ 7,4 bilhões, previstos no plano para os quatro anos. As três áreas com maiores participações no orçamento para este ano são Educação, com R$ 438,4 milhões; Urbanismo, com R$ 333,9 milhões e Saúde, com R$ 288,1 milhões.

Previsto no PPA 2022-2025, será dado seguimento ao concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, além de outros certames previstos ao longo da vigência do plano. Construções de praças e reformas de quadras esportivas também estão previstas para serem iniciadas ainda em 2022, assim como obras importantes como a revitalização do Parque Cesamar e a continuidade das qualificações urbanas. Além de continuidade da construção da Feira da Promessa.

“Mais de 45% da composição deste PPA é oriunda da participação popular. Estamos contemplando as necessidades apontadas pelas comunidades, a exemplo da construção de uma praça de uma quadra poliesportiva. E o que não foi possível atender agora, está arquivado para os próximos planejamentos”, explica o superintendente.

De acordo com José Augusto, nesta primeira experiência de consulta popular no formato virtual, a participação superou as expectativas, uma vez que foram registradas 3.359 pessoas, opinando sobre os rumos desejados para a cidade, o que corresponde a 1,1% da população palmense, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).