Governo do Tocantins beneficia primeiras famílias com o Programa Estadual Vale-Gás

O município de Cristalândia, a 150 km de Palmas, foi o primeiro do Estado a ter uma família contemplada com a recarga do botijão de gás de cozinha do projeto Vale-Gás. O Projeto teve início no dia 31 de dezembro de 2021 e é uma iniciativa do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), que vai beneficiar na primeira etapa 52 municípios do Estado e posteriormente os 139.

Entre as primeiras famílias a receber o benefício está a de Ladiane Miranda Bispo, mãe de quatro filhos e que não é beneficiária de nenhum outro programa social. “Essa ajuda foi maravilhosa para mim, do jeito que as coisas estão difíceis já não tinha mais o que fazer”, agradeceu.

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, afirmou que o programa já é uma realidade para as famílias tocantinenses. “Nós acreditamos na importância de oferecer assistência ao nosso povo que foi afetado pela pandemia e agora pelas fortes chuvas. É o nosso papel, enquanto Governo do Tocantins, minimizar esses impactos”.

O secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, José Messias Araújo, comemorou o início da execução do projeto e agradeceu o empenho conjunto das equipes da Setas, Agência Tocantinense de Informação (ATI) e secretarias municipais de assistência social. “Para nós foi uma imensa satisfação terminar o ano de 2021 atendendo essas famílias e com tudo pronto para entregar os botijões primeiro à esses 52 municípios e posteriormente a todos os 139”, declarou o gestor.

Como funciona

O cidadão com renda per capita de até R$ 178 e que não seja beneficiário de nenhum outro programa social deve acessar a plataforma https://valegas.to.gov.br/ inserir o seu Número de Identificação Social (NIS) e validar suas informações. Completada essa etapa ele receberá um voucher com validade de 30 dias

O Governo do Tocantins vai destinar três recargas de botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg), para cada família selecionada em três etapas de entrega. Cada etapa de distribuição terá um prazo máximo para retirada do benefício de 30 dias, passado esse prazo o voucher perde a validade.

Sobre o Projeto

A estimativa é de que seja feito um investimento mensal de mais de R$ 2,8 milhões, perfazendo um montante total de mais de R$ 8,5 milhões, sendo esses valores custeados com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (Fecoep).

Primeiros 52 municípios contemplados

Abreulândia; Aliança do Tocantins; Almas; Alvorada; Araguacema; Araguaçu; Arraias; Aurora do Tocantins; Barrolândia; Cariri do Tocantins; Caseara; Chapada de Areia; Chapada de Natividade; Combinado; Conceição do Tocantins; Cristalândia; Crixás do Tocantins; Dianópolis; Divinópolis do Tocantins; Dois Irmãos do Tocantins; Dueré; Fátima; Figueirópolis; Formoso do Araguaia; Gurupi; Jaú do Tocantins; Lagoa da Confusão; Lavandeira; Marianópolis do Tocantins; Monte Santo do Tocantins; Natividade; Nova Rosalândia; Novo Alegre; Novo Jardim; Oliveira de Fátima; Palmeirópolis ; Paraíso do Tocantins; Paranã; Peixe; Pium ; Ponte Alta do Bom Jesus; Porto Alegre do Tocantins; Pugmil; Rio da Conceição; Sandolândia; Santa Rita do Tocantins; São Salvador do Tocantins; São Valério da Natividade; Sucupira ; Taguatinga ; Taipas do Tocantins; e Talismã.

Para aqueles que não tem acesso a internet

A diretora do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e Programas Especiais da Setas, Halana Magalhães, explicou que os beneficiários dos demais municípios serão atendidos em breve com o programa e orienta, caso o usuário não tenha acesso à tecnologia por motivos diversos, que o mesmo procure o Centro de Referência de Assistência Social (Cras). “No Cras, o usuário que se encaixe no perfil poderá fazer a consulta, emitir o código de validação e efetivar a recarga no comércio local”, afirmou a diretora.

Empresas credenciadas

O endereço das empresas credenciadas nos municípios para efetuar a recarga do botijão pode ser acessado também no endereço https://valegas.to.gov.br/.