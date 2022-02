Prefeitura de Palmas intensifica ações de Atenção à Saúde do Adolescente

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Com foco no fortalecimento do planejamento familiar, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) tem intensificado as ações voltadas à Saúde do Adolescente, especialmente quanto à prevenção da gravidez na adolescência e das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O gerente da Linha de Cuidados da Atenção Primária da Semus, enfermeiro Ilton Batista, explica que as ações nessa área são contínuas nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e que o resultado parcial delas foi a redução da proporção de gravidez em adolescentes no comparativo dos últimos quadrimestres dos anos de 2020, com 11,5%, e 2021, com 10,6%.

Dentre as ações, o gerente cita a qualificação dos profissionais da saúde para garantir o acesso aos direitos sexuais reprodutivos dos adolescentes e a ampliação do acesso aos contraceptivos. “Além disso, as áreas técnicas de Saúde da Criança e Adolescente e Saúde da Mulher atuam no dia a dia para garantir o acesso dessa população aos serviços e ações educativas na rede”, descreveu o gerente.

A enfermeira Júlia Rodrigues, responsável pelos Ciclos de Vida da Atenção Primária, lembra que a adolescência, considerada entre 10 aos 18 anos de idade, representa uma etapa repleta de mudanças físicas e comportamentais. “A gestação nesta faixa etária pode ser considerada um problema de saúde pública, que deve ser analisado de forma ampla, visto que está diretamente relacionada ao contexto sociocultural, econômico e político.”

Semana

Em celebração à Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, a Semus intensificou as ações na rede. Dessa forma, desde o início do mês as Unidades de Saúde da Capital estão reforçando através de bate papos com os usuários sobre os fatores de prevenção e a educação, a importância do comportamento sexual responsável, o respeito, a igualdade e equidade de gênero, assim como a prevenção da gravidez e Infecções Sexualmente Transmissíveis IST/HIV, defesa contra violência sexual, bem como outras violências e abusos.

Também estão sendo ofertadas consultas com os profissionais de saúde para este público, testes rápidos para o diagnóstico das ISTs, e imunização garantindo Atenção Integral à Saúde do Adolescente.