Jovem escritor, Felipe Souza Milhomem, doa livros para Cápsula Literária

O escritor Felipe Souza Milhomem doou exemplares de seu livro de poesias ‘Estátua Viva’ para a biblioteca municipal Jornalista Jaime Câmara e o projeto ‘Cápsula Literária’, na segunda-feira, 14.

Na Biblioteca o livro ficará disponível para empréstimo, enquanto que os exemplares do Cápsula Literária são destinados à doação.

Primeiro livro de Felipe Milhomem, ‘Estátua Viva’, lançado pela editora Vechio em 2022, apresenta poemas sobre as angústias de um jovem estudante que deixa o ninho familiar no interior para encarar as aventuras e desventuras da Capital Palmas e o início do ensino superior, marcando assim o começo da vida adulta do escritor.

Felipe Milhomem

Felipe Souza Milhomem, 20 anos, escreve com frequência há seis anos. É natural de Gurupi, onde participou dos festivais de talentos do Instituto Federal do Tocantins, nas categorias teatro e literatura e também foi integrante do grupo de teatro melodramático ‘Médio Drama’, projeto de extensão dos estudantes do curso de artes cênicas.

Em 2019 iniciou o curso de direito na Universidade Federal do Tocantins, em Palmas, participando de alguns eventos literários na Capital e das antologias, ‘Ruínas’ editora Patuá (2020), ‘Anuário de poetas e escritores tocantinenses’ editora Veloso (2019) e ‘Onde Mora o Girassol’ editora Vecchio (2020). Também ganhou o 2º lugar no Festival de Contação de Causos e Poesia falada do Sesc (2019) e participou do sarau itinerante ‘Poesia de botequim’.

Cápsula Literária

Uma geladeira sem utilidade que foi transformada em uma biblioteca gratuita ao ar livre. Esta é a ‘Cápsula Literária’, um projeto de incentivo à leitura promovido pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), por meio do Núcleo Integrado de Leitura e Artes (Nila). Atualmente, em razão do período chuvoso, está instalada nas dependências do Núcleo de Literatura e Artes no Espaço Cultura José Gomes Sobrinho.

O projeto é abastecido por meio de doações, sejam de livros, gibis, revistas ou qualquer outra obra literária. Quem tiver interesse em doar pode deixar as obras diretamente na cápsula ou no Nila.

Para ter acesso aos livros basta ir ao Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, abrir a Cápsula Literária, escolher a obra que desejar e viajar pelo fantástico mundo da literatura. O usuário também pode deixar livros e promover assim a circulação das obras.