Prefeitura de Palmas oferece consultoria financeira gratuita para empreendedores

Com o intuito de fortalecer os negócios desenvolvidos pelos empreendedores da Capital, a Prefeitura de Palmas, em parceria com o Sebrae/TO, disponibilizará consultoria financeira gratuita para os comerciantes a partir desta segunda-feira, 17. Os atendimentos acontecerão na Casa do Empreendedor, localizada na 104 Norte, na rua atrás da sede administrativa da Prefeitura na Avenida JK, das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Interessados podem realizar o agendamento pelo telefone (63) 3212-7329.

Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), a consultoria é direcionada para os Microempreendedores Individuais (MEI) e às Microempresas. Durante a consultoria, a equipe técnica do Sebrae abordará temas relacionados ao funcionalismo dos empreendimentos, com destaque para temáticas como a precificação, planejamento financeiro, fluxo de caixa, dentre outros.

‘’A consultoria é mais um dos inúmeros serviços que a Casa do Empreendedor oferece para o empresariado palmense. Nossas equipes estão de prontidão para melhor atendê-los e ajudá-los no que estiver dentro do nosso alcance, para fortalecer os inúmeros negócios que geram emprego e renda no município” destacou o secretário da Sedem, Gustavo Bottós.