Prefeitura de Palmas entrega mais de 370 certidões de matrícula na região sul

O processo de regularização fundiária realizado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários (Semaf), entrega nesta quarta-feira, 20, certidões de matrícula e mais um bairro regularizado na região sul. A solenidade de entrega ocorrerá às 20 horas, na Escola de Tempo Integral (ETI) Caroline Campelo, no setor Santa Fé. A prefeita Cinthia Ribeiro entregará mais de 370 certidões de matrículas.

A regularização fundiária garante segurança jurídia e justiça social aos palmenses. Porque, indo além do título de propriedade do imóvel, as áreas regularizadas permite que o Poder Público leve a pavimentação asfáltica, saneamento básico e instalações de equipamentos públicos, que melhora a saúde e bem-estar da população e estimula o desenvolvimento econômico e social do bairro. Essa é a nova realidade do setor Canaã, que terá a regularização de 306 imóveis entregues nesta quarta.

Detalhamento das certidões de matrículas por bairro:

Taquaralto – 1ª e 2ª etapas -: 63 certidões

Bela Vista: 71 certidões

Santa Bárbara: 20 certidões

Santa Fé: 46 certidões

Morada do Sol III: 23 certidões

Vale do Sol: 22 certidões

Sol Nascente: 33 certidões

Jardim Aureny III: 3 certidões

Praça dos Anjos (Taquaralto): 17 certidões

Setor Canaã: 76 certidões

Texto e Edição: Secom