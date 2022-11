Prefeitura de Palmas empossa novos integrantes do Conselho Municipal de Juventude

A Prefeitura de Palmas empossou o Conselho Municipal de Juventude de Palmas (Comjuv) na tarde desta sexta-feira, 4, que terá um mandato de dois anos, biênio 2023/2025. Nesta nova gestão, a presidência do órgão será compartilhada pelo poder público, representado pela gerente de Políticas Públicas para a Juventude, da Fudação Municipal de Juventude (FJP), Kamila Sousa Lima, que ficará no cargo no primeiro ano do mandato. Já a segunda metade do mandato será presidido por um representante da sociedade civil organizada.

Representando a prefeita Cintia Ribeiro durante a solenidade de posse realizada no Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia de Palmas (IVM), o presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), Robson Vila Nova destacou a importância da entidade na defesa das pautas de interesse de adolescentes e jovens. “Discutir conselhos e trabalhar essa ótica do controle social e os movimentos que contribuem para articulação entre o poder público e a sociedade civil, reforça a tamanha importância de estimularmos espaços de discussão social como esse”, ressaltou.

Já a presidente Kamila Sousa Lima disse que este ano será de grandes desafios e aprendizados, e que pretende dar o melhor de si para contribuir com o fortalecimento das políticas de juventude em Palmas. “É com o sentimento de responsabilidade que assumo hoje o Conselho. É também um grande desafio, que será leve, pois vamos trabalhar com todos os setores da sociedade, para juntos construirmos políticas públicas que gerem oportunidades para os nossos jovens”, afirmou.

Na ocasião, também foi escolhido como vice-presidente, após eleição para o cargo, o estudante Sayron Pereira, completando a mesa-diretora da entidade como secretário executivo Jefércio Evangelista de Souza. A solenidade foi mediada pelo presidente da Fundação Municipal de Juventude (FJP), Nélio Lopes, e contou com a entrega dos certificados de posse para os demais conselheiros titulares que compõem a nova gestão do Comjuv. A cerimonia foi encerrada com apresentação cultural do grupo Capoeira Nagô.

A eleição da entidade aconteceu no dia 13 de agosto, porém a posse só foi realizada este mês, em função do período eleitoral brasileiro, que terminou no último domingo, 30 de outubro. O Conselho é formado por 24 membros, sendo 12 representantes do Poder Público Municipal e outros 14 da sociedade civil organizada.