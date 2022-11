Moradores da região Norte da Capital elegem ações prioritárias para o orçamento municipal

O processo de discussão popular para a elaboração do Orçamento Participativo de 2023 chegou neste sábado, 5, à região Norte da Capital. Com o debate de propostas sobre investimentos para as áreas prioritárias definidas pelo Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, a terceira audiência pública reuniu representantes do setor público e da sociedade civil no auditório da Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Padre Josimo. A última audiência aberta ao público acontecerá no Distrito de Taquaruçu, no próximo sábado, 12, às 8h30, na Escola Municipal Crispim Pereira de Alencar.

O objetivo dos encontros é aproximar os anseios da população com as ações estratégicas que serão executadas pela gestão municipal. Na ocasião, o secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), Janio Barbosa da Cunha, o administrador da Fundação Cultural de Palmas (FCP), Igor Barbosa Melo, e o representante da superintendência de Obras da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), Rafael Marcolino, apresentaram as frentes de trabalhos e serviços que cada uma das pastas vêm executando no município.

A servidora pública estadual, Silvana Maria Alves de Souza, que é moradora da Quadra 309 Norte, e vive com a família em Palmas há mais de 20 anos, destacou a importância do debate público para o fortalecimento das políticas sociais. “Achei de grande relevância por terem inserido também as demandas do setor rural. E esse é um espaço em que os cidadãos podem opinar e dar seu ponto de vista para trazer melhorias para toda comunidade palmense”, afirmou.

O evento contou também com a participação de alunos do Curso de Administração do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), de Porto Nacional. O professor Autenir Carvalho, ressaltou que é necessário que os alunos tenham essa experiência e conhecimento para que possam exigir que o município vizinho adote as audiências públicas, para o melhor direcionamento dos recursos da União. “Nós temos essa preocupação com a formação profissional e cidadã dos nossos estudantes”, disse.

Durante a audiência, o superintendente de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplad), José Augusto Rodrigues Santos Júnior, apresentou os itens temáticos para que a comunidade votasse nas ações ou serviços que devem receber maior repasse do investimentos públicos, como nas áreas da educação, saúde, infraestrutura, planejamento urbano, assistência social, habitacional e regularização fundiária, segurança pública, mobilidade, trânsito e transporte, meio rural, meio ambiente e serviços públicos, dentre outros.

Colab

A população também pode continuar participando e defendendo suas demandas na consulta pública on-line, por meio do site https://consultas.colab.re/oppalmas-2023 ou pelo aplicativo Colab, disponível para os aparelhos iOS e Android. A consulta segue aberta até o dia 12 de novembro.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom Palmas