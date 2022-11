Ações focam na saúde integral do homem e na prevenção do câncer de próstata

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) iniciou as ações do Novembro Azul na tarde desta sexta-feira, 4, na sede da pasta, com palestra da coordenadora de Ciclos de Vida da Semus, Pâmela Eva Teixeira de Aguiar, sobre saúde integral do homem e prevenção do câncer de próstata. Em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), também foram ofertadas avaliação nutricional e de índice de massa corporal (IMC), aferição de pressão, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e lanche saudável para os servidores da Semus, agentes comunitários de saúde e os agentes de combate de endemias.

O motorista da Semus Carlos Henrique Martins Brito está com 53 anos e faz acompanhamento anual da próstata desde os 44. Na ocasião o exame de sangue, PSA, apresentou uma alteração, confirmada posteriormente em outro exame, que mostrou o crescimento da glândula. Ele comenta que o trabalho de prevenção exercido pela rede municipal de saúde foi fundamental para o tratamento. “Fui convidado pelo agente comunitário de saúde da minha quadra para visitar a unidade e fazer umas atividades de prevenção. Ali eu descobri essa alteração da minha próstata e iniciei o tratamento”, completa.

Com apenas 29 anos, o servidor municipal Tales Christian aproveitou a oportunidade para conhecer mais sobre a doença e participar das atividades ofertadas. Ele menciona que sempre faz exames de rotina e se preocupa com a saúde, mas que ainda precisa melhorar alguns hábitos, como alimentação.

Outras ações

Ainda nesta sexta, entre 17h30 e 21 horas, a Unidade de Saúde da Família (USF) José Hermes, no setor sul, em Taquaralto, oferecerá para o público masculino consultas com equipe médica e de enfermagem, solicitação de exames, vacinação, teste rápido de ISTs e roda de conversa para orientações e cuidados com a saúde e um lanche para degustação.

No próximo dia 12, das 8 às 17 horas, a USF Bela Vista irá proporcionar palestras, testagem rápida de ISTs, consultas médicas e de enfermagem e atendimentos odontológicos para o público masculino da região. No dia 17 de novembro, será a vez da USF Valéria Martins, localizada na Arse 122 (1.206 Sul), disponibilizar coleta de testes rápidos, solicitação de exames laboratoriais, avaliação física, vacinação e orientações sobre os cânceres de próstata e boca, saúde do trabalhador e planejamento familiar.