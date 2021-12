Prefeitura de Palmas dá continuidade à campanha de ‘Mega Vacinação’ nesta quarta-feira, 15

Em continuidade à campanha de ‘Mega Vacinação’, o Busão do Mais Saúde estará nesta quarta-feira, 15, no Setor Araras I, das 16 às 19h30. Já o ônibus da parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) ficará no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, das 17 às 21 horas. Nos dois locais, os trabalhadores da saúde estarão administrando doses contra a Covid-19 e a Influenza, que também serão oferecidas no Edifício Buriti, das 13 às 15 horas.

A ação da Prefeitura de Palmas é voltada para a busca ativa daqueles que precisam tomar a primeira, segunda e dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 e ampliar o número de imunizados contra a gripe.

Para se vacinar nos locais da ‘Mega Vacinação’ não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer aos locais com documento pessoal (RG e CPF), cartão de vacinação e cartão do SUS. A administração de doses contra a Covid-19 também está disponível em 25 Unidades de Saúde da Família (USFs).

Nesta terça-feira, 14, o Busão teve parada na Avenida Principal do Setor Araras II, na região sul de Palmas, onde seguirá até às 19h30. A doméstica Vilma Gomes, de 54 anos, soube da programação por meio da televisão e compareceu ao local para tomar a terceira dose. “É um alívio grande saber que estou 100% imunizada”, disse.

Os trabalhadores da saúde também estiveram na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed) nesta tarde. Na ocasião, a diretora da Escola Municipal Anne Frank, Kassia Carla Fernandes Alves, comentou que hoje é um dia muito especial. “Estamos muito felizes por receber a equipe da saúde que faz essa mobilização em peso para imunizar a população”, destacou.

Demais ações

Na quinta-feira, 16, o Busão estará no estacionamento em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Vitória Régia, no Jardim Vitória II, das 15 às 19h30; e o ônibus do Sesi, por sua vez, atenderá na Parque dos Povos Indígenas, das 16 às 20 horas. Na sexta-feira, 17, o Busão do Mais Saúde vai atender das 16 às 19h30, na área entre os Residenciais North I e II, localizados no setor Santo Amaro.

Fim de semana

A programação da Mega Vacinação continua no fim de semana. No sábado, 18, das 8 às 17 horas, o serviço estará disponível nas USFs da 405 Norte, 403 Sul, Laurides Milhomem no Jardim Aureny III, José Hermes, no Setor Sul e Taquari. No Taquaruçu Grande a vacinação será realizada na USF Walterly Wagner, das 8 às 15 horas. Ainda no sábado, as equipes de vacinação vão atender no Terminal Rodoviário de Palmas, das 8 às 13 horas; e no Capim Dourado Shopping, das 16 às 21 horas.

No domingo, os vacinadores estarão na Feira do Jardim Aureny I, das 8 às 12 horas; e na Feira do Bosque, das 17 às 20 horas.

Programação ‘Mega Vacinação’

Quarta-Feira, 15.12.2021

Praça do Setor Araras I – das 16 às 19h30

Espaço Cultural José Gomes Sobrinho – das 17 às 21 horas

Edifício Buriti, ao lado da Feira do Bosque – das 13 às 15 horas

Quinta-feira, 16.12.2021

Estacionamento em frente ao Cmei Vitória Régia – Jardim Vitória II – das 15 às 19h30

Parque dos Povos Indígenas – Residencial North I – das 16 às 19h30

Sexta-feira, 17.12.2021

Residencial North I e II, no setor Santo Amaro.

Sábado, 18.12.2021

Das 8 às 17 horas

USF 405 Norte (Arno 42)

USF 403 Sul (Arso 41)

USF Laurides Milhomem no Jardim Aureny III

USF – José Hermes, no Setor Sul

USF Taquari.

Das 8 às 15

USF Walterly Wagner (Taquaruçu Grande)

Terminal Rodoviário de Palmas – das 8 às 13 hora

Capim Dourado Shopping – das 16 às 21 horas

Domingo, 19.12.2021

Feira do Jardim Aureny I, das 8 às 12 horas

Feira do Bosque, das 17 às 20 horas.