Prefeitura de Palmas leiloa 700 veículos nesta semana

Setecentos veículos que foram apreendidos serão leiloados na próxima quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17, pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu). Entre as opções estão carros, motos e sucatas. Do total, 474 veículos estão em condições de circulação. O leilão será do tipo maior lance e será realizado nas modalidades on-line e presencial.

No primeiro dia, ocorrerá apenas o leilão das sucatas, exclusivamente de forma on-line e em tempo real. Já o leilão dos veículos que estão em condições de circulação será no dia 17, on-line e, presencialmente, no Auditório do Comando Geral da Polícia Militar.

Visitação

Os lances tiveram início no último dia 06, mesma data do início do período de visitação que vai até a próxima quarta-feira, 15, das 8h às 17 horas, no pátio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

Como participar

Para participar, o interessado deverá se cadastrar, antecipadamente, no site www.leiloeiroeduardo.com.br, e encaminhar via on-line os documentos indicados no edital e que serão analisados no prazo de até 24 horas.

Gratuito, o cadastro é requisito indispensável para participar do leilão, ficando o interessado responsável, civil e criminalmente, pelas informações lançadas no preenchimento. Somente após a análise e aprovação da documentação pela respectiva comissão do leiloeiro oficial é que será efetivado o cadastro do interessado, habilitando-o a ofertar lances.

Mais informações sobre o leilão público podem ser conferidas clicando aqui.

Serviço

O quê? Leilão de veículos

Quando? 16 e 17 de dezembro

Onde? On-line pelo site www.leiloeiroeduardo.com.br e presencialmente no Auditório do Comando Geral da Polícia Militar, situado na Quadra 308 Sul, Avenida L0-05.

Visitação na Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, localizado na quadra 502 Sul, Avenida NS-02, anexo I, ao lado da garagem municipal