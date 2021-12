Segunda parcela do 13º dos servidores municipais de Palmas já estará na conta nesta quarta-feira, 15

A Prefeitura de Palmas antecipa para esta quarta-feira, 15, o pagamento da segunda parcela do 13º salário, que estava previsto anteriormente para ser efetivado somente no dia 20. O pagamento do salário extra injeta na economia palmense, que já se prepara para as festas de final de ano, um total de R$ 21.035.061,62. A primeira parcela foi paga no dia 20 de novembro.

Ao todo, 11.605 servidores recebem a segunda parcela da gratificação natalina, quando serão pagos os mesmo valores da primeira parcela, mas desta vez incidindo descontos previstos na legislação, como previdenciários e de Imposto de Renda. Na primeira parcela o valor depositado foi integralmente sem desconto de imposto e retenções previdenciárias.

A folha da segunda parcela do 13º também contempla o pagamento de R$ 5.570.976,10, referente aos pagamentos patronais dos servidores, que somados aos salários dá um total de R$ 26.606.037,72.