Governo apoia investidores na ampliação de áreas para construção de indústria de secagem e armazenamento de grãos

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, Thiago Dourado; e o diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária, José Américo Vasconcelos, estiveram na sede da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), nessa quinta-feira, 7, para receber a equipe da Frísia Cooperativa Agroindustrial, que possui entreposto montado entre Palmas e Paraíso Tocantins, com capacidade para receber 42 mil toneladas de grãos para secagem e armazenamento.

No intuito de buscar apoio do Governo do Tocantins para instalação de uma nova unidade de entreposto industrial, a equipe da Frísia, representada pelo coordenador de Operações de Grãos da Cooperativa, Ivan Barzotto, apresentou a proposta do projeto com metas, tendo previsão de início das obras entre os meses de março e abril deste ano.

Para a gestora da Seinf, Juliana Passarin, a liberação da análise do projeto de instalação deverá ser realizada pela pasta. “O Governo tem todo interesse em apoiar empresas que investem, porque são elas que conhecem e acreditam no potencial do Estado. Portanto, no que depender desta secretaria, a obra iniciará o quanto antes”, afirmou.

O coordenador Ivan Barzotto explicou que a cooperativa possui áreas de expansão significativa nas áreas agricultáveis do Estado e está sendo demandada por produtores e cooperados, da região de Dois Irmãos e Araguacema, por um espaço que comporte a armazenagem de produtos desses cooperados. “Nós estamos trabalhando na unidade de Paraíso há dois anos com a capacidade total esgotada. Precisamos fazer novos investimentos para poder proporcionar, aos cooperados e aos produtores da região, uma nova opção para entregar seus produtos”, apontou.

Ainda segundo o coordenador, foram realizados alguns estudos durante o ano de 2020 e, na prospecção das áreas, o município de Dois Irmãos foi o que se sobressaiu e onde a empresa decidiu fazer investimentos. “A princípio, a unidade vai poder absorver 21 mil toneladas de capacidade estática. Já existe um projeto de implantação e a previsão para ampliação da unidade será no terceiro, no quarto ano e no sétimo ano”, disse.

O secretário Thiago Dourado ressaltou que a proposta de investimento no valor de R$ 30 milhões na região do Vale do Araguaia irá fortalecer a região. “É um investimento que vai montar uma estrutura de armazenamento de mais de 21 mil toneladas, chegando a 63 mil toneladas de armazenamento dentro do Estado. Isso fortalece ainda mais o setor produtivo”, pontuou o secretário.

A Frísia é uma das maiores cooperativas do Brasil, com quase 100 anos de história. O secretário reforçou que é uma empresa que fideliza a parceria e continua investindo no Tocantins, porque vê potencial no Estado. “Eu acredito muito na parceria com a Frísia, porque é uma cooperativa que trabalha vários setores. Pensando na sua atuação para os grãos, nós temos tudo para trazer a experiência e todo o know-how de cooperativas para outras cadeias produtivas em que o Estado quer verticalizar e agregar valor”, finalizou o secretário Thiago Dourado.