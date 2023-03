Servidores municipais concluem capacitação para novos sistemas e-Palmas e Portal do Cidadão

Autor: Redação Secom | Publicado em 10 de março de 2023 às 15:12

Chegou ao fim nesta sexta, 10, o treinamento nos Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos da Prefeitura Municipal de Palmas (e-Palmas) e Portal do Cidadão, realizado durante toda semana. O Curso foi promovido pela Prefeitura de Palmas, por meio da Agência de Tecnologia da Informação (Agetec) e o Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM). Ao todo, 310 servidores de 23 secretarias concluíram o treinamento, e em breve serão disponibilizadas mais vagas.

A participante Tânia Maria da Silva Tomé, que atua no setor de gerência de pessoas, na Secretaria Municipal de Saúde (Semus), pontuou como os novos sistemas irão otimizar suas funções diárias. “Prático, objetivo e de fácil acesso. Trabalho com lançamentos e processos, então, na prática, os novos sistemas são excelentes”, disse ela.

Com o Sistema Portal do Cidadão, cada indivíduo poderá solicitar sua demanda, através do próprio usuário, consequentemente no e-Palmas a solicitação será recebida na secretaria adequada e os servidores atuarão na resolução do serviço requisitado, no prazo estabelecido.

“O principal ponto do Portal do Cidadão é disponibilizar todos os serviços que a prefeitura tem a oferecer de maneira digital, solicitações que estarão sendo monitoradas em tempo real no e-palmas, como o IPTU e isenções”, destacou André Diniz, instrutor do treinamento.

O e-Palmas também será utilizado na tramitação documental que atualmente acontece com impressões e materiais físicos. Com a implementação do sistema, processos como memorandos, solicitações internas, requisições de naturezas distintas, entre outros, serão de forma econômica e sustentável.

“Estamos trabalhando para que gradativamente todos os servidores, que atendem as demandas do município internas e externas, participem do treinamento, que será fundamental para a melhor gestão de Palmas, visto que em breve, os novos sistemas vão estar em funcionamento” afirmou, o presidente do IVM, André Pugliese.

Texto: IVM/Palmas

Edição: Secom