Últimos dias para participar do concurso de criação da nova logomarca do CMPC Palmas

Termina na sexta-feira, 10, o prazo para quem deseja participar do Concurso Cultural para a criação da nova logomarca do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Palmas (CMPC). O objetivo é promover a participação da comunidade na renovação da identidade visual do conselho, destacando sua missão, composição e conexão com a Capital. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Fundação Cultural de Palmas (FCP), na Casa da Cultura Professora Maria dos Reis, no Espaço Mais Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém, na Pracinha da Cultura ou na Casa da Cultura Professora Maria dos Reis, confira os detalhes no edital.

As propostas de logomarca devem refletir os objetivos do CMPC, sua estrutura e sua relação com o município de Palmas. Inscrições devem incluir tanto o logotipo quanto símbolos em sua composição. O autor da logomarca vencedora receberá o prêmio de R$ 7.000,00.

Quem pode participar

Para participar do concurso, os interessados devem seguir as instruções detalhadas no edital. Podem participar qualquer pessoa física, com mais de 16 anos, que seja residente em Palmas durante o período de inscrições. Para se inscrever, os interessados deverão apresentar os documentos previstos no edital.

Cronograma do Concurso

Abertura do concurso: 26/09/2023;

Inscrições: De 27/09/2023 a 10/11/2023;

Homologação das inscrições: 13/11/2023;

Avaliação das propostas: de 14/11/2023 a 17/11/2023;

Divulgação do resultado preliminar: 20/11/2023;

Prazo para recursos: de 21/11/2023 a 24/11/2023;

Divulgação e homologação do resultado: 1º/12/2023.