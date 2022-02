Programa Escritura Gurupi será lançado nesta terça-feira

Texto: Secom/Prefeitura de Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), por meio do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária (NUPREF), lançará o programa Escritura Gurupi. O evento será realizado nesta terça-feira, 22, às 16h, no Centro de Convenções Mauro Cunha.

Na oportunidade também será assinado um Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos. A solenidade contará com a presença da prefeita Josi Nunes, do secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Eremilson Leite, da corregedora-geral da Justiça do TJTO, desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, e do juiz auxiliar da Presidência do TJTO e coordenador do NUPREF, Océlio Nobre.