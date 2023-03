Prazo para inscrição no Promic 2023 termina na segunda-feira, 13

Autor: Samara Martins | Publicado em 10 de março de 2023 às 13:30

Termina na segunda-feira, 13, o prazo para que artistas e outros profissionais da cultura inscrevam projetos para patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura 2023 (Promic). O Programa contemplará até 33 iniciativas culturais, ou artísticas, com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Palmas, com patrocínios entre R$ 10 mil e R$ 15 mil conforme o eixo ou a linguagem artística de atuação, totalizando o valor de R$ 440 mil investidos nesta edição. As inscrições podem ser realizadas on-line, via correios ou presencialmente, conforme as normas do edital disponível aqui.

A novidade do Promic 2023 é que os recursos foram divididos em duas partes, conforme a região geográfica da cidade, ao norte e ao sul do ribeirão Taquarussu Grande, para proporcionar uma melhor distribuição e a descentralização dos projetos. A primeira parte contempla as regiões norte, centro e centro-sul de Palmas até o estádio Nilton Santos, antes da ponte. A outra compreende os bairros da região sul da Capital, após a ponte do Taquarussu Grande, incluindo os distritos de Taquaruçu e Buritirana.

Ainda como critério de melhor distribuição dos recursos e de fortalecimento do papel inclusivo, afirmativo e democrático das políticas culturais, os projetos com mulheres proponentes, ou cujas representantes legais, sejam mulheres, negras ou indígenas, população LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, terão critério especial de avaliação, citado no item oito do edital.

O presidente da Fundação Cultural de Palmas (FCP), Giovani Assis, ressalta que esta edição do Promic tem como finalidade iniciar as ações de fomento à cultura em 2023, mas que novos editais deverão ser lançados ainda este ano, somando os recursos municipais aos oriundos do governo federal via leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. “O Promic 2023 é o primeiro passo nas nossas ações de fomento em 2023. Mas, já estamos com toda estrutura preparada para o lançamento de outros editais com apoio do governo federal, tão logo sejam liberados os recursos. Assim, acreditamos que este será um ano especial para a realização de projetos culturais em Palmas e para o desenvolvimento de nossa economia criativa”, afirmou.

Realizado pela FCP com recursos do Fundo Municipal de Cultura, o Promic tem a finalidade de democratizar o acesso a fontes de financiamento da cultura. Também estão entre os objetivos do Programa o fomento e o estímulo à criação de bens artísticos e culturais; a valorização das diversas culturas que habitam Palmas; a difusão e fortalecimento de bens artísticos e culturais; e a qualificação técnica e artística da população por meio da seleção e patrocínio de projetos culturais a serem executados por proponentes residentes ou sediados em Palmas.

Podem ser contemplados com o patrocínio, projetos que pretendam realizar pesquisas artísticas ou culturais, desenvolvimento de obras ou eventos, realização de cursos livres ou outras ações de capacitação, além da circulação de obras artísticas na Capital nas seguintes linguagens e eixos culturais: artes visuais; artesanato; circo; culturas populares e tradicionais; culturas afro-brasileiras; dança; design e moda; literatura; música; patrimônio cultural material e imaterial e teatro.

As inscrições deverão ser realizadas de 27 de fevereiro a 13 de março, de forma on-line ou presencial, à escolha do proponente. No caso de inscrição digital, deverá ser enviado apenas um e-mail, com todos os arquivos exigidos, compilados em PDF, anexados e identificados, para o endereço [email protected] E no campo ‘assunto’ a identificação do eixo e categoria, conforme o edital, tendo como um exemplo: ‘PROMIC – Culturas – Patrimônio Cultural’.

No caso de inscrição presencial, os arquivos devem estar em um envelope lacrado, e serem entregues na sede da Fundação Cultural de Palmas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, conforme o período descrito no cronograma constante no edital.

O proponente também poderá enviar a documentação via correio, destinando a documentação com carimbo de postagem até o último dia de inscrição, para o endereço que consta no edital.

Dúvidas podem ser esclarecidas via e-mail [email protected] ou pelo telefone 3212-7300.

