Com apoio do Governo do Tocantins, começam os preparativos para a Romaria do Bonfim

Já começaram os preparativos para a Romaria do Senhor do Bonfim, a maior e mais antiga da região, com mais de 200 anos de atividade reconhecida. A celebração religiosa ocorre anualmente, de 6 a 17 de agosto, no distrito distante 26 km de Natividade. São esperadas mais de 100 mil pessoas, entre romeiros e turistas.

Representantes de diversas instituições, do Governo do Tocantins e federais, estiveram reunidos nessa segunda-feira, 22, na Secretaria de Estado do Turismo, com o Padre Leomar Sousa, reitor do Santuário do Senhor do Bonfim. Infraestrutura, fornecimento de água e energia elétrica, organização do trânsito e segurança foram os principais temas abordados.

Padre Leomar ressaltou a preocupação em atender os romeiros e agradeceu a parceria do Governo, lembrando que o maior movimento deverá ocorrer entre os dias 11 e 15.

Por indicação do governador Wanderlei Barbosa, caberá ao secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, coordenar este trabalho multidisciplinar, com o objetivo de fazer a interlocução entre os diversos setores e os organizadores da Romaria.

Participaram da reunião, representantes das secretarias de Estado do Turismo, Segurança (SSP-TO), Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), Agricultura e Pecuária (Seagro), além da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO), do Corpo de Bombeiros (CBMTO), da Polícia Militar (PMTO) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O secretário Hercy Filho ressaltou que o governador Wanderlei Barbosa tem o compromisso de dar todo o suporte à Romaria. “Cada órgão tem o seu papel e suas funções a serem desempenhadas. Vamos trabalhar em equipe para resguardar as necessidades dos participantes”, completou.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate