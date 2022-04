Prefeitura de Porto Nacional instala mais de 70 luminárias em LED no setor Jardim dos Ypês

Por Mychelle Tauane | Secretaria da Comunicação

11/04/2022 – Publicado às 05h55

O Departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, revitalizou nesta sexta-feira, 08, toda a iluminação das ruas 2, 3, 11 e a Viela Local 81 do Setor Jardim dos Ipês. A ação, além de garantir uma maior economia, oferece mais segurança aos moradores, motoristas e pedestres.

Aproximadamente 78 lâmpadas de vapor de sódio foram substituídas por luminárias completas em LED – Diodo Emissor de luz, as novas luminárias que contém bases e relés, asseguram também a segurança dos estudantes.

De acordo com Josemar Moura, Diretor do Departamento de Iluminação de Porto Nacional, a iluminação em LED é fundamental. “As luminárias dessa tecnologia precisam de menos manutenção quando comparadas aos modelos antigos. Além de não possuir materiais tóxicos em sua composição, as lâmpadas de LED têm durabilidade de até quatro vezes mais que as fluorescentes”, explicou.