População do Bico garante apoio à Wanderlei e acredita em vitória no 1° turno

Por Assessoria

Em mega comício, que reuniu mais 15 mil pessoas em Araguatins, o Governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), finalizou, nesta quinta-feira, 22, a Comitiva da Majoritária no Bico do Papagaio.

Por onde passou, Wanderlei recebeu o apoio, o abraço e o carinho da população, que mostrou aprovação à sua Gestão e disse acreditar que ele será eleito ainda no primeiro turno, no próximo dia 2 de outubro.

“Eu voto no Wanderlei, porque me engracei dele e acho que ele é da nossa terra. Acredito que vai vencer já no primeiro turno, porque é o homem certo, na hora certa”, afirmou Cícero Vieira da Conceição, morador de Axixá.

Beto Souza, de Araguatins, falou que quem mora no Bico do Papagaio vota em Wanderlei. “Não tem para ninguém aqui, é ele mesmo. Nunca um governador fez tantas coisas pela nossa região”, assegurou.

Cristian Gomes, de Praia Norte, disse que Wanderlei está tirando o município do esquecimento. “Precisamos de alguém como o Wanderlei. Nosso município é pequeno e precisa desse olhar humano dos nossos governantes, por isso ele vai vencer ainda no primeiro turno”, destacou.

A Comitiva da Majoritária no Bico do Papagaio teve início pela manhã, com reuniões políticas em Esperantina e Buruti. Já à tarde, os municípios visitados foram Praia Norte, Augustinópolis e Axixá, finalizando com o Comício de Araguatins.

Wanderlei comemora realizações

O Governador Wanderlei destacou que tem trabalhado muito pelo Bico do Papagaio e que vai trazer mais benefícios para a região. “A oposição fala mal da gente, porque eles não têm propostas, não têm o que mostrar, mas nós temos. Em dez meses fizemos muitas coisas: melhoramos a área da Saúde aqui, com a instalação de Leitos de UTIs, a infraestrutura, com a pavimentação asfáltica de importantes rodovias, como a TO-010 que liga Araguatins a Ananás, estamos descentralizando os serviços públicos, valorizando os servidores públicos, colocando seus direitos em dias e dando condições melhores de trabalho. Nosso próximo passo aqui é criar o Parque Agroindustrial do Bico do Papagaio, dando infraestrutura e incentivos fiscais para atrair empresas e indústrias, gerando assim mais empregos e renda para a população”, destacou.

A Comitiva da Majoritária também contou com as presenças do candidato a vice-governador, Laurez Moreira (PDT), e da candidata ao Senado Professora Dorinha (UB), além de líderes regionais e candidatos a deputado estadual que apoiam a reeleição do Governador Wanderlei Barbosa.