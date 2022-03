Polícia Militar inclui e convoca candidatos para Solenidade de Ingresso na Corporação

Por Andressa Santos / Edição e Revisão textual: Valdemi Reis | Governo do Tocantins

20/03/2022 – Publicado às 06:40

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel Silva Neto, incluiu os candidatos aprovados no Concurso da Corporação para o Quadro de Praças Policias Militares, por meio da Portaria n° 180/2022/DGP, e convoca-os, por meio da Portaria nº 181/2022/DGP, respectivamente nos cargos de Aluno-Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM, Aluno-Soldado do Quadro de Praças Especialistas – QPE e Aluno-Soldado do Quadro de Praças da Saúde – QPS, para comparecerem para assinar o Termo de Posse e para a Solenidade de Ingresso na Corporação.

Para a assinatura do Termo de Posse os candidatos deverão comparecer às 07h do dia 21/03, no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, em frente ao Pavilhão Nacional, em Palmas-TO, situado na Quadra AE 304 Sul, Avenida LO 5, Lt 2, Plano Diretor Sul.

O ingresso dos Alunos-Soldados para a Solenidade se dará às 12h30 do dia 21/03, no Palácio Araguaia, situado na Praça dos Girassóis, Ala norte, conforme distribuição, por pelotões, prevista no Anexo I da Portaria n° 181/2022.

Os Alunos-Soldados deverão comparecer à convocação, (na posse pela manhã e na solenidade à tarde), devidamente uniformizados, com uniforme de adaptação, na seguinte composição: Gorro comandos preto; Camiseta manga curta preta, sem nome, calça jeans tradicional (sem detalhes) azul, cinto cadarço preto com fivela dourada (padrão PMTO), meia cano médio branca, tênis preto e máscara preta.

A PM destaca que na segunda-feira, dia 21, será publicada a Portaria de Distribuição dos alunos soldados por Unidades/polos de Formação (cidades), a data de apresentação nestas Unidades para a Aula Inaugural do Curso está prevista para o dia 28 de março, ficando esse prazo para deslocamento e acomodação nas cidades destino.