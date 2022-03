Governador Wanderlei Barbosa assina Projeto de Lei que autoriza alienação de lotes de Projetos de Irrigação

Por Seinf / Edição: Lenna Borges / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

24/03/2022 – Publicado às 18:14

O Governador Wanderlei Barbosa, assinou na manhã desta quinta-feira, 24, Projeto de Lei que autoriza a alienação dos lotes dos Projetos de Irrigação. Os titulares da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Jairo Mariano; e da Secretaria Extraordinária de Parcerias Público-Privadas, Ricardo Ayres, também participaram da cerimônia de assinatura que ocorreu no gabinete do governador, no Palácio Araguaia.

Com essa ação, o Governo do Tocantins pretende dar novos incentivos ao desenvolvimento e à ocupação dos perímetros públicos de irrigação São João, localizado entre Palmas e Porto Nacional; e no Manuel Alves, entre Porto Alegre do Tocantins e Dianópolis. Ao todo, os projetos públicos de irrigação possuem mais de 550 lotes e esse projeto irá beneficiar, diretamente, cerca de 150 irrigantes.

Para o irrigante do Projeto São João, Cícero Gomes de Sá, a aprovação desse Projeto de Lei é fundamental para a qualidade de vida e de trabalho do produtor. “Com a aprovação e o reconhecimento das autoridades competentes, vai ajudar o produtor e o incentivará a produzir”, ressaltou.

Já a produtora e presidente do Distrito de Irrigação Manuel Alves, Vanda Marli Besen ressaltou que a ação vai ajudar a alavancar os projetos de irrigação no Estado. “Esse projeto é de suma importância para nós, principalmente, em relação à passagem dos lotes para os novos donos. Com isso, a gente vai conseguir alavancar a produção do Manuel Aves que, hoje, está em torno de 1.200 hectares”, informou.

Para o Secretário Ricardo Ayres, a parceria com o Governo do Tocantins é muito importante para fortalecer a economia local. “Temos buscado diálogo com os produtores para entender quais são os mecanismos necessários para alavancar a produção da fruticultura na região, com esses projetos de irrigação, por isso apoio o projeto”, afirmou.

De acordo com o Secretário de Estado da Infraestrutura, Jairo Mariano, essa é mais uma ação do Governo do Tocantins, por meio da Infraestrutura, que irá fortalecer a produção e a economia do Estado.

“Essa é uma demanda dos produtores, que irá impactar diretamente no crescimento dos Projetos de Irrigação, aumentando mais ainda a produção e o desenvolvimento da fruticultura no Tocantins”, defendeu o Secretário de Estado da Infraestrutura, Jairo Mariano.

O Governador Wanderlei Barbosa afirmou ser fundamental que haja suporte para atender as demandas dos produtores rurais. “Além de abranger o setor econômico, também estão envolvidas questões sociais. Os nossos produtores precisam ter condições básicas e de qualidade para poder ofertar o que produzem”, concluiu.