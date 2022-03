Deputado Antonio Andrade reafirma apoio ao Hospital de Amor e governo garante celeridade na liberação de emendas

Por: Rogério Tortola / Fotos: Joelma Cristina | Ascom Deputado Antonio Andrade Presidente da Aleto

15/03/2022 – Publicado às 19:27

As emendas dos parlamentares tocantinenses destinadas às obras do Hospital de Amor de Palmas terão celeridade na liberação. A garantia foi dada pelo governador Wanderlei Barbosa, na manhã desta terça-feira, 15, na sala da Presidência da Assembleia Legislativa.

A reunião contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa deputado Antonio Andrade (União Brasil), sua esposa Virgínia Andrade, do presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, entidade mantenedora do Hospital de Amor, deputados, deputadas e representantes de instituições públicas.

Implantação

O Governador Wanderlei Barbosa disse que a implantação definitiva do Hospital de Amor tem todo o seu apoio e conclamou aos deputados a destinarem mais emendas para o hospital. “Precisamos entregar ao povo tocantinense esse hospital o mais rápido possível. Além de garantir um tratamento de qualidade, a obra vai também impulsionar a economia da nossa capital”, disse o Governador Wanderlei Barbosa.

Após a exibição de um vídeo com informações e dados comparativos sobre tratamentos oncológicos no Brasil, Henrique Prata agradeceu o apoio dos deputados. “Antes mesmo de começar a obra, eles nos ajudaram. Juntos vamos salvar muitas vidas, com um tratamento igual ao de Barretos (SP). Além disso, muitos pacientes operados em Barretos poderão continuar o tratamento aqui, em suas casas”, explicou .

Os exames de prevenção realizados no Hospital de Amor de Barretos, são: Exames de mama, pele, próstata, colo de útero, cabeça e pescoço. As unidades de prevenção do Hospital existem nos Estados de Arapiraca (AL), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Fernandópolis (SP), Imperatriz (MA), Ji-Paraná (RO), Juazeiro (BA), Lagarto (SE), Nova Andradina (MS), Porto Velho – RO, Porto Velho – RO, Porto Velho – RO, Boa Vista (RR), Dourados (MS), Macapá (AP), Sinop (MT) e Rio Branco (AC).



Apoio

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, é um dos principais apoiadores do Hospital, ele já destinou R$ 1,5 milhões em emendas e disse que o Parlamento tocantinense continua a apoiar ações que visam acelerar a inauguração do Hospital de Amor de Palmas.

“É com muita satisfação que estamos cumprindo nosso papel. Vamos continuar nesse propósito, para que nosso povo tenha um atendimento de qualidade e conforto numa hora tão difícil”, declarou o deputado Antonio Andrade. Foi anunciado que os atendimentos definitivos do Hospital do Amor de Palmas começarão no segundo semestre deste ano. A previsão é que sejam atendidos diariamente mais de 500 pacientes.

A obra teve início em 2017 e segue os mesmos padrões de excelência da sede, em Barretos. Segundo o projeto, o hospital se tornará referência no Tocantins e na Região Norte do Brasil, com atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS).