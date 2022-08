Pesquisa mostra que Ataídes Oliveira segue firme na disputa pelo primeiro lugar na corrida ao Senado

Pesquisa Executiva, divulgada e contratada pelo Jornal Folha Capital nesta terça-feira, 23, que Ataídes Oliveira (Pros) segue firme na disputa pelo primeiro lugar, empatando com Dorinha Seabra dentro da margem de erro de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos.

“Tenho viajado o Tocantins inteiro e percebido um crescimento da nossa campanha ao Senado. Acredito que com o início oficial da campanha os eleitores terão mais uma oportunidade de conhecer nosso trabalho, comparar e escolher quem poderá fazer mais pelo Tocantins. Pelo meu histórico e pelas propostas e apoios que temos conseguido, acredito que vamos nos consolidar na liderança”, destacou Ataídes.

Ataídes segue como um dos menos rejeitados

A pesquisa Executiva também trouxe os índices de rejeição dos candidatos ao Senado. Enquanto Ataídes aparece com uma das menores taxas de rejeição (9%), Kátia Abreu lidera a lista dos nomes de quem os eleitores não votariam de jeito nenhum, com 29%, seguida de perto por Mauro Carlesse 24%, e Carlos Amastha (10%).

Dados da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 20 de agosto, em 35 municípios das regiões norte, sul, central e sudeste no Tocantins, com 1.200 eleitores acima de 16 anos, respeitando as proporções de gênero, idade, escolaridade, renda e distribuição geográfica dos eleitores tocantinenses. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO- 05915/2022 e tem como estatístico responsável Galttieri Ferreira Tavares, registrado no Conselho Regional de Estatística (Conre) sob o número 8954.