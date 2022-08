Em Café na Fieto, Paulo Mourão fala de ação incluindo toda a cadeia produtiva para gerar desenvolvimento no TO

A Federação da Indústria do Tocantins (Fieto) recebeu na manhã desta terça-feira, 23, o candidato ao governo pela Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT, PCdoB e PV), Paulo Mourão para o Café da Manhã com os governadoráveis e a conversa foi sobre desenvolvimento inclusivo e socialmente justo, com geração de renda para todos os setores da economia do Tocantins, bem como o desafio do Tocantins, que na avaliação do candidato permeia a Educação Básica, Educação Profissional, emprego e renda, Saúde e modernização da gestão.

“Vamos desenvolver um projeto de estado para o Tocantins, que é a geração de renda envolvendo todas as cadeias produtivas. É fortalecer a produção integrando as cadeias produtivas para que a indústria e outros setores funcionem em integradas agregando valor, de forma que todos alcancem desenvolvimento sustentável ”, destacou Paulo Mourão, que estava ao lado da candidata a vice-governadora Professora Germana Pires e do candidato ao Senado, Vilela do PT.

Para Paulo Mourão, abrir uma discussão sobre o processo produtivo do Tocantins é questão de urgência. “Até aqui ninguém usou os estudos e propostas da Fieto como ponto de partida, nem mesmo as universidade e os institutos federais tecnológicos , agora é fazer acontecer”, avaliou o candidato ao questionar que “se sabemos quem são as cadeias produtivas geradoras de emprego, de desenvolvimento para as pessoas do Tocantins, então porque não faço um trabalho de geração de renda junto a elas?”.

De acordo com o candidato, até 2035 nossos municípios terão que estar com nível de desenvolvimento alto e por isso argumenta, que o momento de se organizar as cadeias produtivas do Tocantins é agora em um projeto de Estado. “Se o estado não fizer uma reformulação desse processo vamos ficar aqui falando só de político e não de política de Estado. É preciso falar o quanto a Indústria é importante no processo de desenvolvimento do Tocantins, por exemplo”, ressaltou Paulo Mourão ao destacar que a indústria gera hoje 20 mil empregos, o comércio 55 mil e serviços 77 mil empregos no estado.

Aos representantes da indústria no Tocantins, Paulo Mourão falou sobre os grandes desafios do Tocantins para alcançar o desenvolvimento sustentável. “Este deve ser um projeto de políticas públicas onde o Estado indutor estimula e ordena o desenvolvimento.

Os maiores desafios estão na educação e qualificação profissional, geração de emprego e renda, saúde e modernização da gestão”, destacou o candidato.

Para Mourão uma formação de qualidade para as crianças e jovens, bem como para os servidores públicos, professores, em um trabalho de priorizar a qualificação profissional, no sentido de garantir, que o cidadão e a cidadã tocantinense tenha condições de ocupar espaços em um ambiente de desenvolvimento, que alcance todas as cadeias produtivas do Tocantins.

Na ocasião, o presidente da Fieto entregou a Carta da Indústria para Paulo Mourão, que traz em sua construção os eixos da educação, ação do estado, crédito, tecnologia e agroindústria, e destacou que somente gestores alinhados com as áreas poderão fazer a diferença. “Só oxigenamos a economia, quando estimulamos o setor produtivo a gerar mais emprego, aí diminuiremos a dependência do Estado, dando autonomia às pessoas”, finalizou Roberto Pires.

Além do presidente da Fieto, Roberto Pires, estiveram presentes no Café da Manhã, a ex-prefeita de Palmas, Nilmar Ruiz, o empresário Jackson Meurer, Geová e Najila do Sindicato da Indústria Moveleira, Barto do Sindicato das Indústrias de Construção, Márcia Rodrigues do Conselho do Senai Tocantins, Moisés Gomes do Sebrae Tocantins, e ainda o empresário Ney Guanabara, entre demais representantes da Indústria no Tocantins.

Ascom