Abrão Costa e grupo político confirmam apoio a Ronaldo Dimas

Por Assessoria

Medebista histórico, médico, deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa e prefeito de Miranorte duas vezes, Abrão Costa confirmou, na manhã desta terça-feira, 23 de agosto, o respaldo político total ao candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos). Abrão Costa justificou o apoio destacando as qualidades de Dimas e elogiando o trabalho de transformação feito nas duas gestões do candidato à frente da Prefeitura de Araguaína (2013-2020).

Além disso, Abrão Costa defendeu a necessidade de o Estado ter um gestor qualificado como Dimas para mudar a realidade da saúde pública no Estado e também dar a atenção necessária para os servidores públicos. “Ter um hospital regional é importante, mas sem as condições adequadas de funcionar, perde sua finalidade. Já me coloco à disposição para conversar com a classe médica, pois temos que ouvir quem está no dia-a-dia”, destacou Abrão Costa. Segundo ele, o Estado precisa fortalecer os hospitais regionais, bem como ajudar as redes municipais.

Além de Abrão Costa, todo o seu grupo político de Miranorte confirmou o apoio a Ronaldo Dimas. O encontro aconteceu na casa do candidato, em Palmas, e contou com a presença dos seguintes líderes medebistas: Antônio Cezário de Oliveira, Jodair Alvers Mota, vereadora Núbia Macena, Jader Mendes, José Jardim, Thiago Eduardo, Saulo, Robson da Silva, vereador Neurivan Carneiro, vereador Bruno Lustosa, Flávio Correa, Alexandre, Abrão Júnior e Jairo Jardim.

“Todas essas pessoas estão junto com você. Nós sabemos da sua capacidade e do que o senhor pode fazer”, destacou Abrão Costa.

A reunião também contou com as presenças do presidente estadual do MDB, o ex-governador Marcelo Miranda, e do candidato a vice-governador de Dimas, Freire Júnior (MDB).

Ao agradecer o apoio, considerado muito importante pelo candidato, Dimas falou um pouco dos seus planos para o Estado e como que o governo pode trabalhar para contribuir com os municípios. O candidato defendeu a necessidade de formação de mão de obra no Tocantins, pois a tecnologia vem gerando milhares de novos empregos e, infelizmente, o Estado não vem qualificando a mão de obra. “Estamos em um momento onde a qualificação é fundamental para aproveitar as melhores oportunidades”, ressaltou Dimas.