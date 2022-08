Carlesse cresce na disputa ao Senador, garante pesquisa

Por Assessoria

Nova rodada de pesquisas realizada pelo jornal Correio do Povo, divulgada nesta quarta-feira, 17, traz o candidato ao Senado Mauro Carlesse (Agir Tocantins) empatado tecnicamente com a primeira colocada, considerando a margem de erro. Carlesse segue em crescimento a cada rodada, atingindo agora o percentual de 18% das intenções de voto.

A série indica que a candidatura de Carlesse ganhou ainda mais força à medida em que se aproximou o período eleitoral. Em 5 de abril, Carlesse registrava 11% das intenções de voto; em 9 de maio, foi a 13%; em 5 de julho, subiu para 14% e agora registra 18%, quase dobrando as intenções de voto desde a primeira rodada.

A pesquisa desta quarta-feira tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Nela, a primeira colocada, senadora Kátia Abreu, candidata à reeleição, aparece com 22% e a segunda colocada, deputada federal Dorinha, com 21%. Considerando a margem de erro e os 18 pontos obtidos por Carlesse, há um empate técnico entre os três primeiros colocados.

“Fico feliz em ver o crescimento do nosso projeto. A população reconhece o trabalho que fizemos e enxerga os resultados positivos para o Estado. Este trabalho é o que credencia a partir de agora sairmos às ruas, conversar com a população e apresentar as nossas propostas para o mandato de senador. O povo sabe do nosso compromisso e da nossa capacidade de realizar, por isso, estou confiante que teremos mais uma trajetória vitoriosa”, avaliou Carlesse.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-02418/2022, a pesquisa Correio do Povo ouviu 1.800 eleitores, em 52 municípios, entre os dias 08 e 15 de agosto. A margem de confiança é de 95%.