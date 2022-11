Paulo Carneiro é eleito novo presidente e Rérison Antônio superintendente do Sebrae

O Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae do Tocantins (CDE) elegeu, nesta sexta-feira, 25, Paulo Carneiro como novo presidente para o quadriênio 2023/2026. A eleição também definiu os membros da nova composição da Diretoria Executiva que irão liderar a instituição nesse período: Rérison Antônio Castro Leite como diretor-superintendente, Rogério Ramos, diretor técnico e Jarbas Meurer como diretor de Administração e Finanças.

A eleição dos novos dirigentes do Sebrae Tocantins teve a condução do presidente interino do CDE, Luis Eduardo Bovolato. Ele atualmente ocupa a cadeira da Presidência do Conselho devido ao afastamento do atual presidente Rogério Ramos para concorrer ao pleito.

Neste ano, as eleições ocorreram com apenas um candidato para cada cargo. A votação teve a participação de representantes das 14 instituições que compõem o Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-TO.

Na oportunidade, o CDE também elegeu três titulares e três suplentes para o Conselho Fiscal com mandato de 2023/2027. A gestão do Conselho Fiscal inicia de 1º de abril e vai até 31 de março de 2027. Já os demais dirigentes do CDE tomam posse em janeiro de 2023.

O presidente interino do CDE, Luis Eduardo Bovolato lembrou que as eleições é uma forma de renovar e ampliar a participação e o compromisso das instituições na construção de um Sebrae cada vez mais forte. “O propósito do Sebrae é apoiar o dono do pequeno negócio que é o grande motor da nossa economia, por isso precisamos trabalhar para fortalecer esta casa que é referência em empreendedorismo”, reforçou.

O conselheiro do Sebrae Nacional José Constantino de Bastos Júnior destacou a importância do empreendedorismo para o Brasil, afirmando que são os pequenos negócios que garantem emprego e renda para boa parte da população, por isso é tão importante que a eleição seja democrática e participativa. “A eleição tem a participação de diversas entidades e que bom que tivemos um pleito tranquilo. As entidades mostraram maturidade e alinhamento e isso é muito importante”, pontuou.

Membros do CDE

Integram o Conselho Deliberativo do Sebrae o Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins (Faciet), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Faet), Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Tocantins (Fampec), Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), Sebrae Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Estado (Sics), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e Universidade Federal do Tocantins (UFT). Também integra o CDE a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio), porém, esta última não esteve presente na votação.