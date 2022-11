Valderez é convidada a assumir presidência do movimento Mulheres Republicanas no Tocantins

Com o tema “Mulheres fazem política, mulheres tomam partido”, o partido Republicanos realizou evento nesta sexta-feira (25) em Palmas, com o objetivo de fortalecer e incentivar a participação feminina na política. Na ocasião, o secretário-geral do partido no Tocantins, Rérisson Castro, convidou a deputada estadual Valderez Castelo Branco para assumir a presidência do movimento Mulheres Republicanas no Tocantins.

Em sua fala, Valderez agradeceu ao governador Wanderlei Barbosa, presidente estadual do partido, e o parabenizou pelo compromisso de incluir mulheres na política partidária, na luta por tornar o Tocantins um lugar cada vez mais inclusivo e com oportunidades para todos e todas.

“Como mulher e mãe, sei que nós temos um olhar mais sensível às necessidades do próximo. Na Assembleia Legislativa, tenho atuado em todas as áreas, mas com especial atenção à proteção das mães e das crianças e no combate a violência contra a mulher, que é o esteio da família”, disse.

A deputada mencionou ainda seu pedido para a criação da Secretaria da Mulher no Estado e a lei de sua autoria, consoante com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que garantiu às mães que a licença-maternidade seja contabilizada somente a partir da alta hospitalar do recém-nascido.

“Olhando para o futuro, é fundamental continuar a priorizar políticas públicas que deem destaque para as mulheres para que, desta forma, possamos protagonizar essas mudanças, ocupando cargos de poder e decisão, garantindo a representatividade em todas as esferas de poder”, declarou.

Também estiveram presentes a deputada estadual Cláudia Lélis, as vereadoras Rosângela Mecenas e Hildene de Macedo, a secretária de Meio Ambiente Miyuki Hyashida, a palestrante Kassandra Valduga e representantes de diversos setores.