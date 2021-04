Parceria Solidária do TJTO e MPTO ganha a adesão do TCE e DPE para potencializar arrecadação de cestas básicas a famílias carentes

Se em 2020 a Campanha Parceria Solidária, encampada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) e o Ministério Público Estadual (MPTO), notabilizou-se pela doações de seus colaboradores que resultaram na distribuição de milhares de cestas básicas a famílias carentes nas comarcas de Palmas e do interior, em 2021, agora com um quadro ainda mais adverso aos menos assistidos, a performance solidária, que começa oficialmente nesta quinta-feira (15/4), tende a ser ainda mais abrangente com o ingresso de outros dois grandes parceiros diretos – o Tribunal de Contas do Estado (TCE-TO) e a Defensoria Pública Estadual (DPE) – e que envolve ainda 10 apoiadores entre associações e sindicatos de classe.

O Tribunal de Justiça

“Parceria Solidária é sinônimo de Justiça para Todos, que é mais que um lema, é um guia da nossa gestão, que ganha novo significado diante do grave cenário pelo qual o Tocantins, o Brasil e o mundo passam e que afeta, principalmente, os mais necessitados. Daí a certeza que, ao lado de nossos parceiros, contribuiremos ainda mais para minimizar o sofrimento de muitos”, ressaltou o presidente do TJTO, desembargador João Rigo Guimarães, ao comemorar a adesão do TCE, DPE e dos demais apoiadores à campanha.

O Ministério Público

“O Ministério Público tem orgulho de fazer parte deste projeto que é movido por valores nobres, como o desejo de servir ao próximo, de praticar a caridade e de mitigar as necessidades básicas da parcela mais vulnerável da população”, destacou o Luciano Cesar Casaroti, procurador-geral de Justiça, reforçando que, nesta etapa, o “Parceria Solidária envolve novas instituições e que o projeto retorna com potencial para beneficiar ainda mais pessoas.

O Tribunal de Contas

“A união entre as instituições com o projeto “Parceria Solidária” é uma forma de amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus, que tantos males tem causado à sociedade”, reforçou o presidente do TCE-TO, conselheiro Napoleão Sobrinho, ao destacar a importância da segunda edição da campanha.

A Defensoria Pública

“Eu acredito e defendo as parcerias institucionais a fim de melhores resultados e, sobretudo, para apoiar e ajudar as famílias hipossuficientes do Estado que, devido aos efeitos da pandemia, estão ainda mais vulneráveis sob diversos aspectos e precisam desse tipo de iniciativa”, frisou a defensora pública-geral do Tocantins, Estellamaris Postal, externando ainda a sua satisfação em integrar a campanha solidária.

A Asmeto

“A Campanha Parceria Solidária representa o comprometimento social do Tribunal de Justiça do Tocantins e demais Instituições participantes ante a grave crise pandêmica que assola o mundo, sendo que a Asmeto rende aplausos à iniciativa da Presidência e permanece disposta a colaborar para o seu sucesso”, destacou a juíza Odete Almeida, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (Asmeto).

A ASTJ

“Queridos servidores, sabemos da atual situação do nosso País e, diante disso, o Poder Judiciário se une em prol da arrecadação de recursos para compras de cestas básicas. Lembrando sempre que juntos podemos fazer muito pelo próximo, nesse momento tão delicado, e a ASTJ apoia e incentiva essa campanha”, convocou o presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Tocantins (ASTJ), Carlos alberto Leal Fonseca.

O Sinsjusto

Sentimo-nos honrados ao receber o convite do Presidência do TJ para participar da Campanha Parceria Solidária. O compromisso humano fala mais alto, transcende qualquer outro. Em momentos difíceis, Deus coloca os homens certos para a tarefa”, ressaltou o presidente do Sindicato dos Serventuários e Servidores da Justiça do Tocantins (Sinsjusto), Fabrício Ferreira.

O Sindojus

“A Campanha é uma oportunidade de demonstrarmos empatia social e humanizada por aqueles que estão em situação de vulnerabilidade econômica”, ressaltou a presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Tocantins (Sindojus-TO), Luana Gonçalves Rodrigues de Sá, lembrando que a fome “não espera, não dorme, não descansa, é necessário nos unirmos para tentar diminuir a dor desse caos que estamos vivendo”.

A ATMP

“Nesse momento difícil que estamos vivenciando, é de fundamental importância a união, a parceria e a solidariedade de todos”, frisou Pedro Evandro de Vicente Rufato, da Associação Tocantinense do Ministério Público, ressaltando que “é por isso que a ATMP apoia e adere à Campanha Parceria Solidária, essa corrente do bem que tanto vai ajudar as famílias carentes do Estado do Tocantins”.

A Asamp

‘Eu sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor’. “Convencidos desse pensamento de Madre Tereza, nós da Asamp aderimos mais uma vez à campanha, na certeza de mobilizar o maior número de servidores para contribuir com essa causa que alivia o sofrimento de muitas famílias”, lembrou o presidente da Associação dos Servidores Administrativos do Ministério Público (Asamp), Brunno Rodrigues da Silva.

O Sinstec

“Solidariedade, característica inerente ao ser humano, que quando feita por uma coletividade, produz resultado extraordinário”, ponderou Seledonio Lima Júnior, presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (Sinstec).

A Astec

“Nos sentimos honrados em participar dessa corrente do bem, porque o ato da caridade é um ato de amor”, comemorou Kelle Ramos Résio, presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado (Astec).

A Adpeto

“Os defensores e defensoras da Adpeto têm todo o interesse em participar da campanha porque sabemos da importância da iniciativa, principalmente para pessoas carentes do interior do Estado e aquelas que residem em comunidades mais distantes e mais isoladas”, frisou Guilherme Vilela Ivo Dias, presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Tocantins (Adpeto).

O Sisdep

“Já faz parte da essência e do cotidiano do servidor e servidora da Defensoria essa atenção diferenciada com as pessoas carentes e também por isso o Sisdep aderiu à Campanha para que possamos colaborar e ajudar quem mais precisa. A fome não espera e nós temos pressa em ajudar”, lembrou Richards Rodrigues, presidente do Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (Sisdep).

O Comitê Gestor

Assinada pela Presidência do TJTO e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nesta segunda-feira (13/4), a Portaria Nº 890 formalizou a segunda edição da Campanha Parceria Solidária com, entre outros pontos, a constituição do Comitê Gestor Interinstitucional que irá gerir os recursos arrecadados por meio da campanha solidária visando aquisição das cestas básicas.Presidido pelo juiz aposentado Luís Otávio de Queiroz Fraz, representando a Asmeto, e coordenado pelo diretor de Gestão de Pessoas do TJTO, Antônio Rezende, o comitê tem em sua formação integrantes de todos os parceiros da campanha.

As doações e os itens da cesta básica

Em reunião virtual realizada nesta terça-feira (13/4), entre os integrantes do Comitê Gestor e também dos parceiros da Campanha Parceria Solidária, ficou acordado que cada órgão parceiro definirá o valor a ser doado pelos seus colaboradores, dentro de sua realidade. E, entre outras deliberações, como divulgação da campanha, o Comitê Gestor também decidiu manter os itens da cesta básica estabelecidos na campanha do ano passado.

Os Números de 2020

Iniciada em abril do ano passado, a primeira etapa da Parceria Solidária envolvendo o TJTO e o MPE arrecadou cerca de R$ 85 mil que resultaram na compra de mais de 1.300 cestas básicas, ao passo que no final da campanha os números chegaram a R$ 268.830,18, com 3.534 cestas básicas distribuídas (42 toneladas de alimentos) e mais de 10 mil pessoas beneficiadas.