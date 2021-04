Força-tarefa de cirurgias diminui taxa de ocupação no Hospital Geral de Palmas

O Governo do Tocantins está realizando uma força-tarefa de cirurgias ortopédicas no Hospital Geral de Palmas (HGP), que reduziu a quantidade de pacientes traumatizados internados na unidade. O HGP, que é referência para pacientes traumatizados e no serviço de ortopedia, vem trabalhando arduamente para desafogar e acelerar a realização destes procedimentos no hospital. Só em março de 2021, foram feitos 288 procedimentos; em 2020, no mesmo período, foram realizados 180.

Conforme dados parciais, já são 119 cirurgias ortopédicas realizadas. Em 2020, a média de internação apresentada era de 20 a 30 dias para realizar cirurgias, porém, este número baixou para, no máximo, sete dias. A unidade registra o menor índice de ocupação de leitos no histórico na ala da ortopedia, são 56 pacientes internados neste momento.

Os números refletem o empenho da equipe de um serviço referência no Estado que, segundo o responsável pelo serviço de ortopedia do HGP, o médico ortopedista Ronaldo Rêgo Rodrigues, recebe pacientes com diversos tipos de traumas. “Recebemos pacientes vítimas de acidentes de trânsito, como atropelamentos, quedas de bicicletas e motos; de acidentes domésticos, como quedas de altura e traumas no idoso; e acidentes desportivos, com agressões físicas por arma branca ou arma de fogo”, detalha.

A autônoma e moradora de Palmas, Sueli Alves Castro, foi uma das pacientes atendidas. Ela sofreu acidente e necessitou passar por procedimento cirúrgico na perna. “Internei e na mesma semana já fiz minha cirurgia, estou muito bem. Graças a Deus que me abençoou, só tenho gratidão a todas as pessoas que tiveram comigo, minha família mesmo de longe me apoiando e a todos os profissionais maravilhosos que cuidaram de mim no HGP”, declarou a paciente que já recebeu alta.

Organização

Para alcançar o resultado, a unidade conta com o envolvimento de toda a unidade, profissionais renomados e qualificados de médicos ortopedistas, anestesistas e equipe multiprofissional do serviço de ortopedia, centro cirúrgico, que prestam assistência durante a internação e a realização de cirurgias.

O diretor-geral do HGP, Leonardo Toledo, explica que houve uma reorganização do serviço, no intuito de ofertar um atendimento de qualidade ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessita dos serviços de saúde. “Nosso foco é ofertar uma melhor assistência ao paciente e com maior resolutividade”, afirma.