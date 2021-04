Hortas comunitárias de Araguaína têm apoio técnico para aumentar produção e venda

A Prefeitura de Araguaína está disponibilizando apoio técnico às hortas comunitárias dos bairros, principalmente nos mais afastados do centro, com objetivo de melhorar a produção e a renda das famílias. A consultoria é gratuita e multiprofissional, com técnico agrícola, assistente social e pedagogo.

“É cada vez mais importante o alimento orgânico e nós temos que dar suporte e evoluir esses negócios do ponto de vista estrutural, para funcionar com metas e valorização do produto”, ressaltou o assessor técnico do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Jhenmerson Rodrigues.

O projeto já tem andamento no Setor Araguaína Sul, onde 30 pessoas de sete famílias produzem hortifrútis. “O local já vem colhendo alimentos de qualidade porque usam controle de pragas biológico, sem qualquer tipo de pesticida, e ainda adubo exclusivamente feito com esterco bovino”, descreveu Jhenmerson. Além dessa, uma horta no Setor Costa Esmeralda está em processo de análise para implantação

O objetivo é mapear as hortas de todos os setores e o apoio está disponível também para comunidades que quiserem iniciar o plantio em área verde do Município. Para solicitar a avaliação dos técnicos e a permissão para utilizar o local público, o morador deve ligar para o telefone 3411-7012, em horário comercial.

Educação ambiental

Outro projeto em andamento é o reaproveitamento dos pneus para produção de hortas orgânicas das escolas públicas municipais; quando empilhados e recortados servem como canteiros. Também usando uma opção sustentável para irrigação com água expelida pelo ar-condicionado e coletada da chuva, o que contribui para aulas mais ecológicas e economia nas contas. Atualmente, há 12 unidades desenvolvendo o projeto com participação dos alunos e pais.