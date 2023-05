Palmas realiza 1ª Taça Cidade Palmas de Ciclismo neste domingo, 21

Domingo é dia de competição. O Espaço Cultural de Palmas José Gomes Sobrinho será palco da 1ª Taça Cidade Palmas de Ciclismo. A competição será realizada com o percurso no entorno do Espaço Cultural, dividido nas seguintes modalidades profissional e amadora e categorias: Elite Masculino, Master Masculino A, B, C, Júnior Masculino e Feminino.

A 1ª Taça Cidade Palmas de Ciclismo é um evento festivo, parte da programação ‘Palmas para o Esportes e Lazer’ da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Fundesportes), em parceria com a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), em comemoração aos 34 anos da Capital.

“Estamos muito felizes com a prova, pois superamos todas as expectativas com inscrições e adesão dos ciclistas, visto que, temos participantes de 12 estados, e temos toda a certeza que será um lindo evento que mais uma vez coloca Palmas no cenário nacional de grandes competições esportivas”, ressalta o presidente da Fundesportes, Raimundo Cavalcante Júnior.

Premiação

A premiação tem valores conforme a modalidade da competição – profissional ou amadora. Na profissional, o prêmio varia de R$ 10 mil, para o primeiro colocado, a R$ 1 mil para o quinto lugar. No amador, em todas as cinco categorias, independentemente do masculino ou feminino, a premiação varia de R$ 3 mil, para o primeiro lugar, a R$ 300,00, para o quinto colocado.

Também haverá premiação de R$ 1.000,00 para o palmense melhor colocado em cada categoria, independente da colocação no quadro de premiações. Nesse caso se o melhor colocado palmense terminar entre o 1º até o 5º lugar, o mesmo terá uma premiação dupla (melhor colocado palmense mais a premiação da classificação da prova).

A Fundesportes orienta os atletas para que fiquem atentos aos horários, pois a concentração dos ciclistas deverá ocorrer com uma hora de antecedência do horário previsto para a largada, devido a assinatura de súmulas, bem como, para a conferência das licenças e preparativos.

A primeira largada está prevista para às 7 horas, e a entrega das premiações, às 12h20. De acordo com o regulamento, a largada será dada rigorosamente no horário estabelecido pela comissão organizadora. Os atletas deverão utilizar obrigatoriamente capacete protetor do início ao final da prova.

Horário das provas:

Prova Categoria Feminino – às 7 horas – duração 1 hora

Prova Júnior Masculino – às 7h02 – duração 1 hora

Prova Master C Masculino – às 7h04 – duração 1h20

Prova Master B Masculino – às 8h30 – duração 1h30

Prova Master A Masculino – às 8h30 – duração 1h30

Prova Elite Masculino – às 10h50 – duração 2 horas

Texto: Márcio Greick/Secom

Edição: Deni Rocha/Secom