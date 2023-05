Capital comemora aniversário com tradicional desfile na região norte

A comunidade palmense comemorou os 34 anos da Capital mantendo a tradição de comparecer ao desfile cívico promovido pela Prefeitura de Palmas. Antes do desfile, realizado pela primeira vez na Avenida Palmas Brasil Norte, ocorreu a apresentação da Banda Sinfônica do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, que trouxe sua experiência em eventos como posses de presidente da República para a capital tocantinense.

O desfile a pé teve início com os integrantes da Universidade da Maturidade (UMA), que desde sua criação, em 2006, traz a experiência e alegria de viver para as comemorações do aniversário de Palmas. Acadêmicos dos polos de Palmas, Porto Nacional e Tocantínia apresentaram os projetos desenvolvidos pela instituição com o tema “É preciso saber viver”.

A apresentação das escolas municipais começou com os integrantes da Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré, cuja gestão é uma parceria com a Sociedade dos Amigos da Marinha. Após a abertura com as bandeiras do Brasil, do Tocantins e de Palmas, os pelotões Mirim, de Alunos Fiscais e Masculino desfilaram em trajes de gala da escola, seguidos da fanfarra com 43 integrantes. As apresentações do pelotão Feminino e das bandeiras do Alfabeto Naval encerram o desfile da escola, cujo ápice foi a soltura dos balões brancos pedindo paz nas escolas.

A próxima unidade de ensino municipal a desfilar foi a ETI Padre Josimo, que conta com gestão parceira da Polícia Rodoviária Federal. A escola marcou sua participação nas comemorações com 250 alunos abordando o tema Educação Integral dividido em três partes. Os Fiscais, alunos que contribuem com a manutenção da disciplina sob supervisão escolar, Linguagens e suas tecnologias, representando teatro, artes visuais, dança, música, basquete, xadrez e natação, e o projeto Educar PRF, representando a transversalidade da temática trânsito no cotidiano escolar. Os porta bandeiras, a fanfarra e os alunos uniformizados encerraram o desfile da Padre Josimo.

A ETI Anísio Teixeira, que também conta com parceria com a Polícia Rodoviária Federal, levou um grupo de 250 alunos para o desfile, representando educação cívica e esporte e contemplando as riquezas de Palmas na arte e cultura. O destaque foi para a banda da escola e seu uniforme de gala. O Cemil Margarida Lemos, que tem parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, levou representantes de seus projetos de comunicação em audiovisual e na rádio Cemil, além dos músicos da Banda Tenente Milton Caetano, treinada pelo maestro sargento Abraão. Presentes na área de imprensa e na pista do evento, a equipe da Rádio Cemil colhia material para um documentário acerca do desfile.

Abrindo com as bandeiras do Brasil, Tocantins e Palmas, a ETI Eurídice Ferreira de Melo apresentou o Batalhão Infantil, que tinha a presença do governador e da prefeita mirins. De uniforme de gala, representou todas as crianças nascidas em Palmas. Em seguida veio a Banda de Música sob regência dos maestros Isaías e Eduardo, da GMP. Os fiscais com as bandeiras de todos os estados brasileiros e os alunos uniformizados encerraram a participação da escola.

A ETI Caroline Campelo tem parceria com a Sociedade Amigos do Exército Brasileiro e se fez representar no desfile com alunos portando a faixa da escola, estandarte da escola e as bandeiras do Brasil, Tocantins e Palmas. A fanfarra com 30 alunos ensaiada pelo professor Daniel ditou o ritmo para o desfile dos pelotões uniformizados Velame, Carcará, Coral Encanto Infantil, que cantou o Hino de Amor a Palmas, Treme Terra, Vanguadeira e Falcão Negro, com seus respectivos homenageados.

A participação das escolas estaduais teve início com os colégios militares Senador Luiz Maya e Duque de Caxias, que são uma parceria da Seduc com a Polícia Militar do Tocantins. Eles levaram para a avenida quatro pelotões uniformizados e fanfarras, num total de 120 alunos. A Escola Estadual Professora Elisangêla Cardoso homenageou os povos originários e as comunidades tradicionais do Tocantins. Os alunos do Centro de Ensino Médio Tiradentes e do Colégio Estadual Frederico Pedreira apresentaram os chromebooks e os kits de laboratório de ciências da natureza que estão sendo entregues às escolas estaduais.

Após as escolas houve a participação dos Aventureiros, entidade que promove ações educacionais e recreativas voltadas à juventude vinculada à Igreja Adventista, e os Desbravadores, que promovem educação, amparo religioso e recreação a adolescentes.

O desfile das entidades militares teve início com a apresentação da Guarda Metropolitana com as viaturas especializadas, banda e alunos da escola de música. O pelotão da Capitania Fluvial do Araguaia Tocantins teve à frente a banda do Grupamento de Fuzileiros de Brasília e a apresentação do programa Força no Esporte.

Os desfiles motorizados do 22º Batalhão de Infantaria, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Tocantins, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade e Fiscalização de Obras e Posturas encerram a comemoração dos 34 anos de Palmas.

Ricardo Pereira Zotti é morador da quadra 408 Norte desde que chegou a Palmas, há 12 anos. Como empreendedor, ele acredita no potencial da região e viu com bons olhos a iniciativa da prefeitura em prestigiar a avenida Palmas Brasil. “Isso fez com que muita gente viesse ver como está bonita nossa avenida”, acredita.

A prefeita Cinthia Ribeiro reconheceu o empenho da equipe que organizou o evento e conduziu os rumos do ensino na capital. “Nossa educação nos enche de orgulho. Ver a dedicação dos alunos e de todos os envolvidos na realização deste desfile demonstra a nossa capacidade de imprimir qualidade em tudo que fazemos. É emocionante vivenciar este momento cívico-militar tão importante para nossa cidade”.

Texto: Redação Semed

Edição: Secom