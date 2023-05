Etapa final do Fetran 2023 começa nesta terça-feira, 30, no Teatro Sesc

A etapa final do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran – 2023) acontece nesta terça, 30, e quarta-feira, 31, na sede do Teatro Sesc, localizado na 502 Norte, Avenida LO- 16, Plano Diretor Norte. A abertura será na terça-feira, às 13h30, e as apresentações das unidades educacionais têm início às 14h. A Escola Municipal Monteiro Lobato abre a programação com a peça ‘Missão Quase Impossível’. Em seguida, sobe ao palco os alunos da Escola de Tempo Integral (ETI) Santa Bárbara, para protagonizarem o espetáculo ‘Alegrifes ou Rabujos: quem somos?’.

A Escola Municipal Beatriz Rodrigues vai apresentar a peça ‘Branca de Neve e o Trânsito Seguro’ e a Escola Municipal Henrique Talone apresentará o espetáculo ‘Ciclo sem Fim’. Já a Escola de Tempo Integral Luiz Rodrigues Nunes, de Buritirana, levará ao palco a peça ‘Transitolândia’. A programação teatral segue por toda tarde com a participação ainda das escolas Crsipim Pereira Alencar e da ETI Anísio Teixeira, que apresentará o número teatral ‘João e Maria se aventurando cidade afora’.

Na quarta-feira, 31, a abertura será às 8h30 e as apresentações das unidades começam às 9h, com o Cmei Cantinho da Alegria e a peça ‘O Pedestre Ligado’. A programação segue no período da tarde com as ETIs Eurídice de Mello e Olga Benário, escolas municipais Francisca Brandão e Maria Verônica, Cmei Miudinhos e alunos da ETI Padre Josimo, que encerrarão a programação com o espetáculo ‘Maria e o Trânsito’.

Fetran

O Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito é promovido pela Secretaria Municipal da Educação (Semed) em parceria com Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Tocantins. O objetivo é abordar, por meio das artes cênicas, as questões relativas ao comportamento no trânsito, bem como sensibilizar crianças, adolescentes e jovens quanto à necessidade de se tornarem cidadãos mais comprometidos com a segurança no trânsito.