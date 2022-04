Operação Semana Santa é realizada em todo o Estado pela Polícia Militar

Por Fran Alcântara / Edição: Valdemi Reis / Revisão Textual: Valdemi Reis | Governo do Tocantins

14/04/2022 – Publicado às 08h36

A Polícia Militar, entre os dias 14 e 17 de abril, intensificará as ações de policiamento ostensivo durante o feriado prolongado da Semana Santa. O objetivo desta operação é preservar a ordem e patrimônio público, a paz social, garantindo a segurança e o bem-estar da sociedade tocantinense.

Com o acúmulo de pessoas concentradas especificamente nos templos religiosos para celebrar a Paixão de Cristo, o policiamento ostensivo será realizado em todo o Estado. Os pontos de atuação das equipes policiais serão definidos pelos comandantes das Unidades de Polícia Militar (UPMs).

No decorrer desta operação serão empregados policiais militares do administrativo e operacional, mediante escala ordinária e/ou extraordinário. Serão levados em consideração os mapas estatísticos de indicadores criminais e levantamentos do serviço de inteligência de cada unidade envolvida.

O policiamento ostensivo acontecerá em pontos de concentração de pessoas, entradas e saídas das cidades, áreas comerciais e residenciais. Serão observados os pontos de criminalidade, locais de maiores aglomerações e demais particularidades.

A ação contará também com fiscalização de veículos e pessoas nas rodovias e perímetros urbanos, nas divisas, assim como nas abordagens policiais a pessoas suspeitas e ações de policiamento de evento.

Para o Comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel Julio Manoel da Silva Neto, essa ação de policiamento é de grande importância para manter a segurança e tranquilidade dos cidadãos tocantinenses. “Neste período de feriado prolongado normalmente a população aproveita para viajar, isso consequentemente aumenta a movimentação de veículos nas estradas e rodovias. E para garantir que todos os cidadãos aproveitem com segurança ao máximo este feriado de Semana Santa, a PM vai intensificar a operação com policiamento ostensivo em todo o Estado”, afirmou.

Dicas de segurança da PMTO

Em relação ao veículo

Para uma viagem segura no feriado faça uma revisão no veículo, observando itens essenciais, programe bem a viagem com os trajetos, use sempre o cinto de segurança, esteja descansado para evitar o sono ao volante, respeite os limites de velocidade e jamais consuma álcool antes de dirigir.

Em relação à residência

O ideal é que deixe alguém de confiança para olhar a casa, reforce as fechaduras de portas e janelas, não deixe luzes acesas durante o dia, o que pode indicar ausência de morador, desligue a campainha e evite postar sua viagem nas redes sociais.