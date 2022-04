Em solenidade comemorativa do Dia de Tiradentes, Governador Wanderlei Barbosa assina promoções de 734 policiais militares

O Dia de Tiradentes, patrono cívico da nação, foi comemorado nesta quarta-feira, 20, pela corporação no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG), em Palmas. A cerimônia em alusão ao Dia 21 de Abril, historicamente celebrada pela Polícia Militar do Tocantins em comemoração ao Dia de Tiradentes, que também é patrono das Polícias Militares do Brasil, foi prestigiada pelo Governador Wanderlei Barbosa, e contou com promoções e formatura de Sargentos e Praças da PM/TO.

O evento contou ainda com a presença do Comandante-Geral da PM, Coronel Júlio Manoel da Silva Neto, Secretários de Estado e demais autoridades Civis e Militares, além de familiares dos homenageados.

Em uma cerimônia repleta de simbolismo e tradição, o Governo do Tocantins e a Polícia Militar realizaram a formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos e do Curso de Aperfeiçoamento de Praças da corporação. Com 380 horas/aulas, o Curso de Sargento contou com a formação de 50 Policiais, sendo três Subtenentes e 47 primeiros Sargentos. Já o Curso de Praças, com 290 horas/aulas, teve a participação de 40 Cabos da Polícia Militar.

Coordenados pela Academia Policial Militar Tiradentes, os cursos fazem parte do projeto de aperfeiçoamento técnico profissional da corporação, que visa melhorar o serviço prestado à comunidade e também serve como requisito para ascensão profissional do policial. Na oportunidade, o Governador Wanderlei Barbosa e o comandante-geral da PM assinaram o ato de promoção de 717 Praças e de 17 Oficiais da Polícia Militar do Tocantins.

O ponto alto da solenidade foi o momento em que o Governador Wanderlei Barbosa, o Comandante-Geral da PM, Coronel Júlio Manoel Silva Neto e demais autoridade, madrinhas, padrinhos e familiares se deslocaram até os militares promovidos para a aposição das insígnias correspondentes aos novos postos de graduação.

O Governador Wanderlei Barbosa destacou que o ato de promoção representa o crescimento profissional dos militares. “É uma satisfação para nós sabermos que os senhores estão crescendo em suas funções e estão sendo promovidos como prevê a legislação”, frisou.

O Governador Wanderlei Barbosa ressaltou que é necessário facilitar as promoções e para isso determinou estudos para acabar com o soldado de segunda classe. “Não vamos aceitar mais uma função para dificultar a vida dos militares. É isso que queremos para os nossos militares e para os nossos servidores públicos”, finalizou.

O Comandante Geral da PM, Coronel Júlio Manoel Silva Neto, afirmou que a data é um marco para a história brasileira por representar a luta pela independência. “Isso serve de inspiração para nós, policiais militares, que continuamos a garantir a ordem e o progresso da nossa nação, bem como, para servir e proteger a nossa sociedade tocantinense”, ressaltou.

Presenças

A solenidade contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Luciano Cesar Casaroti; da Defensora Pública-Geral do Estado do Tocantins, Estelamaris Postal, do Presidente da Fundação Pró-Tocantins, Coronel Luiz Cláudio Benício, do Deputado Federal Vicentinho Júnior, dos Deputados Estaduais: Olyntho Neto, Ivory de Lira e Júnior Geo, dentre outras autoridades.