omissão homologa candidatura de entidades da sociedade civil para participar do Comdipi

Na tarde desta terça-feira, 16, a comissão eleitoral para escolha das entidades que irão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi) no biênio 2022-2024, se reuniu para analisar a documentação das entidades que se inscreveram no processo para se tornarem membros do conselho. A lista das inscrições homologadas será publicada no Diário Oficial e a assembleia geral para a eleição da nova mesa diretora deve acontecer no dia 22 de agosto, às 14 horas.

A comissão informa que as entidades e instituições homologadas estão convocadas a comparecer na assembleia geral que será realizada na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), situada a ACNO 11 (103 Norte), Rua do Pedestre, Lote 09 – Plano Diretor Norte.

Confira as entidades habilitadas:

– Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB/TO);

– Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos de Palmas e Região-APIPAR;

– Pastoral da Pessoa Idosa-PPI;

– Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Tocantins 25ª Região (CRESS);

– Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região (CREFITO);

– Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT)

– Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade (ABCMI).