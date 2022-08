Abertas inscrições de expositores para a Feira Gastronômica de Porto Nacional

Empresas interessadas em fazer parte do processo seletivo de expositores para a Feira Gastronômica de Porto Nacional, podem realizar a inscrição no período de 15 a 29 de agosto, no Sebrae do município. A feira acontece no mês de outubro e visa a valorização de pratos regionais. O evento é fruto da parceria entre a Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, e o Sebrae.

Para o secretário municipal da Cultura e do Turismo, Fernando Windlin, o evento está se tornando tradição no município. “A Feira Gastronômica de Porto Nacional contará com artesanato, exposições, comercialização de doces, pães, bolos e toda uma diversidade de produtos que são produzidos aqui. Queremos que o evento vire tradição e faça parte das ações que fomentam a cultura portuense”, declarou.

A analista técnica do Sebrae, Milena Lima, destaca que os selecionados irão participar de capacitações antes do início da feira para que os produtos estejam dentro dos critérios exigidos. Segundo Milena, “é muito importante essa valorização da comida local para criarmos uma identidade gastronômica em Porto Nacional, para isso, trabalhar a elaboração dos pratos considerando os ingredientes regionais traz uma maior valorização, e atrai ainda mais a curiosidade do turista que terá a oportunidade de experimentar novos sabores”, enfatizou.

Podem se inscrever as empresas que fazem parte do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Porto Nacional. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (63) 3363-1687.

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria Municipal da Comunicação