Nupav promove caminhada de conscientização pelo fim da violência contra a mulher

No próximo sábado, 19, o Núcleo de Prevenção das Violências, Promoção da Saúde de Cultura de Paz (Nupav) – Rede de Proteção à Mulher em Situação de Violência, da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas, realizará uma caminhada de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A concentração será a partir das 8 horas, no primeiro estacionamento da Avenida JK, no trecho correspondente ao acesso à Rodovia BR-010, próximo à loja Encanel.

Durante a caminhada, os participantes distribuirão panfletos e materiais informativos sobre o tema, a exemplo dos canais de apoio à mulher vítima de violência. O percurso, previsto para terminar ao meio-dia, será finalizado na rotatória do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, no cruzamento entre a Avenida JK, sentido Paraíso, e a Avenida NS-03.

Conforme a coordenação do Nupav – Rede de Proteção à Mulher em Situação de Violência, o propósito é dar visibilidade à causa e mobilizar a comunidade para combater a violência direcionada às mulheres. A caminhada é aberta ao público e qualquer pessoa pode participar da mobilização.

A ação faz parte das ações do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A campanha deste ano tem como tema: Violência contra a mulher. Ignorar faz de você cúmplice desse crime.