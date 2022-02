Nota Palmense Premiada: contemplada comemora prêmio de R$ 10 mil

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Organizar a vida financeira e ajudar na montagem de sua nova casa. É assim que a servidora pública estadual Enilze da Cruz Guimarães Guerra Macêdo pretende usar o prêmio de R$ 10 mil, que recebeu do Programa Nota Palmense Premiada. “Que coisa boa! Esse prêmio chegou em ótima hora, vai me ajudar muito!”, comemorou. O sorteio fevereiro aconteceu no sábado, 19, e os cupons para março poderão ser gerados até o próximo dia 28. E o sorteio será no dia 19 do próximo mês.

Enilze é a primeira colocada, entre os 31 contemplados pelo Programa neste mês de fevereiro. Ela explica que sempre participa dos sorteios e considera importante a possibilidade de concorrer a prêmios ao exigir a Nota Fiscal.

Além do prêmio de R$ 10 mil para o primeiro colocado, o Nota Palmense Premiada ainda contemplou mais 30 pessoas com prêmios de 500,00, cada, o que totaliza um valor de R$ 25 mil. Os resultados do sorteio deste mês podem ser conferidos aqui.

O Programa

O Nota Palmense Premiada é um programa de incentivo à exigência da Nota Fiscal de Serviços (NFSe) e que tem entre suas metas promover a cidadania, ao mesmo tempo que dá prêmios e descontos no IPTU.

Nele, para cada NFSe emitida independentemente do valor, será concedido um cupom para participação nos sorteios e também crédito de 20% do valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) para o contratante do serviços, pessoa física.