Araguaína recebe da SES, 16 aparelhos desfibradores e oito máquinas de anestesia para o centro cirúrgico

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O Hospital Regional de Araguaína (HRA) recebeu do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), 16 aparelhos desfibradores e oito máquinas de anestesia para o centro cirúrgico, nesta segunda feira, 21. Os equipamentos irão auxiliar no atendimento das demandas da Unidade Hospitalar.

“Na verdade, vejo como um grande ganho para a unidade, uma vez que os equipamentos em utilização eram defasados. Já os novos vêm para somar na qualidade da assistência”, explicou a diretora-geral do hospital, Wal França.

Os equipamentos foram instalados no centro cirúrgico do hospital e a equipe já recebeu treinamentos para utilização dos mesmos.

A médica anestesista, Donatila Cazarotto, falou da importância dos equipamentos para a Unidade hospitalar. “Gostaria de ressaltar a importância dos equipamentos para a equipe e a sociedade. Teremos mais confiança nos procedimentos, pois anestesistas também cuidam de vidas”, afirmou.

Já a coordenadora do centro cirúrgico, Maria das Graças Amaral, discorreu sobre a alegria de receber os novos equipamentos. “É de grande valia, pois são de última geração. Sem eles, não conseguimos realizar os procedimentos anestésicos. Além disso, são equipamentos seguros, pois aqueles que estavam em operação estavam apresentando defeito”, enfatizou.

Hospital Regional de Araguaína

O HRA é uma unidade de porte III, gerida pelo Governo do Tocantins, sendo referência na Região Norte. Localizado no médio norte Araguaia, ponto estratégico na Rede de Atenção à Saúde do Estado do Tocantins, presta atendimentos de urgência e emergência, clínica e ortopedia, referência para média e alta complexidade, com abrangência estadual.