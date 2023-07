Noite em Taquaruçu fica mais charmosa com boa música e vila gastronômica

Quem foi a Taquaruçu neste sábado, 15, curtiu a programação do Palmas Férias na Praça Maracaípe em meio a um cenário intimista e de muito aconchego. O circuito gastronômico foi montado em um cenário com roupagem de bistrô da serra. Mesas debaixo de um grande pergolado de tecidos e ornados por flores e cestarias deram o tom romântico.

Na vila gastronômica, havia caldos, chocolate quente, fondue, queijos e petiscos, vinhos, licores de jabuticaba, cascata de chocolate com frutas e barraquinha de artesanato. O estudante Felipe Ferreira, acompanhado da família, apreciou vinho e acompanhamentos frios. “Moro há cinco anos no distrito e essa programação foi a coisa mais diferenciada feita aqui em Taquaruçu no mês de julho”, elogiou.

A Joana Aparecida Leal Batista foi uma das comerciantes do distrito presentes no evento. Vendendo licores, vinho, geleias, compotas, entre outros produtos alimentícios artesanais, ela disse estar otimista com a venda e divulgação de seus produto. “Participar dos eventos da Prefeitura é sempre muito bom para as vendas”, disse.

Repercussão

A estudante de psicologia Lidiane Ribeiro, veio de Araguaína (TO) com a família para curtir as férias no distrito. “Chegamos no fim de semana passado e realmente está muito bem organizado, muito bonito. A gente percebe que a programação foi feita para a família. A proprietária da recém-inaugurada Pousada Lírio do Campo, Netally Campos também aprovou a inclusão de Taquaruçu na programação do Palmas Férias. “Estamos lotados e com lista de espera. Assim que divulgaram as atrações deste fim de semana, recebemos muitos pedidos de vaga.

A organização do evento avaliou a aceitação do Palmas Férias como de sucesso. “Quando a gente imaginou o Palmas Férias, a gente imaginou que cada canto tivesse o seu encanto. Quisemos respeitar a potencialidade de cada lugar. O clima mais frio de Taquaruçu traz esse tom mais aconchegante”, avaliou o presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Giovanni Assis.

Música boa

A intérprete e compositora local Edi Ribeiro abriu o palco com uma mistura de música popular brasileira que variou do forró pé de serra, ao carimbó e o xote. Já Genésio Tocantins se apresentou com a Banda Paparuto. “Taquaruçu é sempre um lugar especial pelo viés cultural de grande importância e que fideliza o público”, disse Genésio, que fez homenagem a Luiz Gonzaga.

Texto: Juliana Matos / Secom

Edição: Secom