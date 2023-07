Secretária-executiva da Semus participa de cerimônia de sanção do novo programa Mais Médicos

Nesta sexta-feira, 14, a secretária-executiva da Saúde de Palmas, Anna Crystina Mota, participou da cerimônia de sanção da lei que institui o novo programa Mais Médicos, com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e do preisdente Lula. O evento ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), e teve como objetivo abrir 15 mil novas vagas em todo o país para profissionais da saúde, com a perspectiva de alcançar 28 mil até o final de 2023.

De acordo com a secretária-executiva, o Ministério da Saúde (MS) reassumiu o programa Mais Médicos pelo Brasil, retomando a coordenação intersetorial com o Ministério da Educação. “Isso representa um grande avanço, pois a supervisão e qualificação dos profissionais médicos voltam a ser prioridades”, explicou Anna Crystina.

Anna Crystinna também informou que em Palmas existem atualmente 16 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) compostas por médicos do programa, e ressaltou que já foi feita uma solicitação para novas contratações. “A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) valoriza a presença desses profissionais e, acima de tudo, essa adesão fortalece os vínculos das equipes, reduzindo a rotatividade e aumentando o acesso da população aos serviços de saúde da Capital”.

A secretária-executiva acrescentou que se sente honrada em representar a prefeita Cinthia Ribeiro, que tem acreditado no programa de saúde e priorizado o cuidado da população palmense.

Texto: Redação Semus

Edição: Secom