Naturatins e Senac definem estratégias para oferta de cursos

Nessa quinta-feira, 17, o presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Renato Jayme, reuniu-se com a equipe do Senac para debater estratégias de parceria entre as instituições, visando à oferta de cursos de condução ambiental em comunidades no entorno das Unidades de Conservação (UCs).

Do Naturatins, participaram da reunião o diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas, Warley Carlos Rodrigues; e a gerente de Suporte ao Desenvolvimento Socioeconômico, Vanessa Braz. Do Senac, estiveram presentes a diretora regional Lunáh Brito Gomes; a gerente de Educação Profissional, Dirce Betânia Faustino; e a coordenadora de Turismo, Andrea Monteiro.

Para o diretor Warley Rodrigues, a parceria busca atender uma demanda das comunidades na carência de curso de condutores. “Foi identificada essa necessidade de capacitação para condução ambiental voltada às pessoas de dentro das comunidades que não possuem condições de sair para outra localidade. A parceria com o Senac é oportuna e já é antiga. Agora, estamos nos reestruturando para direcionar melhor a demanda de cursos para dentro dessas comunidades para favorecê-los com essas alternativas e oportunidades”, pontuou.

Na pauta da reunião, os representantes trataram de diretrizes curriculares e a carga horária de cursos a serem ofertados, da logística para realização em UCs e alinhamento de aspectos do Termo de Cooperação Técnica entre as instituições. Conforme Dirce Betânia, “o objetivo é contribuir para que pessoas dessas comunidades tenham acesso à formação que lhes possibilite conduzir visitantes, turistas e pesquisadores em suas localidades”. A partir de 2018, ao longo de quatro anos, a pedido do Naturatins, o Senac, cujo modelo pedagógico na educação profissionalizante é referência no Brasil, ofertou 17 cursos de qualificação de condutor ambiental a cerca de 700 alunos.

Após a reunião, o presidente Renato Jayme e a equipe do Naturatins e Senac visitaram o presidente do Sistema Fecomércio no Tocantins, Itelvino Pisoni. Na oportunidade, as instituições reforçaram o interesse em firmar parcerias de cooperação técnica.

