Secretaria aufere demandas de produtores rurais de Porto Nacional

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

Nesta quinta, 18, uma equipe técnica da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano esteve na zona rural do Distrito de Luzimangues fazendo o levantamento de demandas dos produtores rurais da região do Assentamento Capivara. Na ocasião, foram visitadas propriedades rurais que produzem hortaliças e criam frangos, onde os técnicos orientaram os produtores e conheceram uma nova modalidade de plantio de hortaliças.

“A visita foi muito importante para que pudéssemos conhecer a realidade daquela região, bem como o tipo de produção local. Retornaremos para realizar um evento maior, com todos os produtores da região com temas relacionados às suas vivências, agora que conhecemos suas principais demandas”, pontuou a engenheira ambiental Fernanda Soares.

O secretário municipal de Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, Marcos Lemos, disse que “a zona rural de Porto Nacional terá, nessa gestão, a atenção e suporte necessários. O levantamento feito pela equipe técnica tem por objetivo conhecer, de maneira detalhada, os anseios dos produtores. Daremos aos que vivem no campo mais condições para realizarem com êxito, as atividades que desenvolvem”, enfatizou.

Estiveram presentes a engenheira ambiental Fernanda Soares; a engenheira agrônoma Karuline Holdefer; a médica veterinária Candice Colombo; o zootecnista Thiago Henrique de Sousa e o secretário executivo distrital, Edson Pires de Almeida Junior.

Roda de conversa com produtores rurais





Segundo a Secretaria de Comunicação de Porto Nacional, também nesta sexta-feira, 18, a Superintendência da Agricultura realizou uma roda de conversa com pequenos produtores da Comunidade Taboquinha. O objetivo da visita foi levar à comunidade orientações sobre o manejo correto e a adubação nas lavouras de milho e arroz que são produzidos na região.

A Engenheira Agrônoma, Karuline Holdefer, falou sobre a importância de se fazer análise de solo. “A análise é fundamental para que o agricultor possa diagnosticar as condições do seu solo, com base nas observações podemos saber quais as necessidades de nutrientes que aquele solo precisa”. Afirmou a Agrônoma.

Na ocasião, foi reforçado pela equipe a importância de se ter Associações Organizadas para que a comunidade ganhe força na busca de recursos do município para a comunidade rural.

Presenças

Estiveram presentes na visita a Coordenadora de Assistência a Zona Rural, Luciana Pereira, o Coordenador de Convênios, Reinado Macedo, a Engenheira Agrônoma, Karuline Holdefer, o Zootecnista, Thiago Henrique, e a Estagiária de Engenharia Agronômica, Bruna Gonçalves.