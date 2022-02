Instância de Governança Regional no Vale dos Grandes Rios reúne municípios em Filadélfia

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Com foco no desenvolvimento das regiões turísticas do Estado, foi realizada nesta sexta-feira, 18, no auditório da Câmara Municipal de Filadélfia, reunião da Instância de Governança Regional (IGR) Vale dos Grandes Rios. Na ocasião, estiveram presentes representantes dos municípios de Araguanã, Arapoema, Filadélfia, Juarina e Tupirama.

Representando a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, a secretária executiva da pasta, Jocelia Costa, destacou a importância dos encontros. “As IGRs possibilitam, aos municípios, trabalhar em conjunto e construir o turismo de forma integrada, ampliando as possibilidades e trazendo melhorias significativas a todos”.

A eleição para escolha dos representantes da IGR elegeu Sávio Gomes Espírito Santo (Filadélfia) como presidente da IGR; Iran Martins (Colinas) como vice-presidente; e Gislana Santos (Araguanã), como secretária.

A Instância de Governança Regional (IGR) é uma forma descentralizada de gestão, destinada ao desenvolvimento do turismo das regiões.

Mapa do Turismo

Na última atualização do Mapa do Turismo, em 2019/21, o Tocantins registrou a adesão de 49 municípios. Criado pelo Ministério do Turismo, está aberto a todos os municípios brasileiros, desde que sigam os critérios da Portaria nº 41, de 24 de novembro de 2021, e, no Estado, da Portaria Adetuc n° 336, de 17 de dezembro de 2021.

A renovação dos cadastros ou a inserção de novos dados deve ser feita até o próximo dia 25 de fevereiro. O anúncio da nova composição do Mapa é previsto para 28 de março.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate