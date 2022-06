Músico Tom Cleber reúne multidão no penúltimo dia da 41ª Semana da Cultura de Porto Nacional

Emoção, alegria e muita nostalgia definiram o penúltimo dia da 41ª Semana da Cultura de Porto Nacional. O cantor de renome nacional, Tom Cleber, subiu ao palco principal na noite deste sábado, 18, e cantou o melhor da música popular brasileira, junto ao maior público da história do evento que já é tradição na capital da cultura tocantinense. Além da atração nacional, também se apresentaram no palco principal, os portugueses Luiz Burugudu, Waldiney Moraes, Maykinho Top e a banda de rock, Mr Frog.

O evento, que está sendo realizado no Espaço Cultural Beira Rio (Antigo Kart), conta com uma mega estrutura, como, segurança 24 horas e praça de alimentação e um rigoroso suporte de saúde. Médicos e enfermeiros fazem parte da “barraca da saúde”, montada dentro do maior e tradicional evento cultural de Porto Nacional, serviços como teste de Covid-19, aferição de pressão arterial e orientações à população, são alguns dos diversos serviços disponibilizados na barraca da Secretaria Municipal da Saúde localizada logo no portão de entrada do evento.

Para o secretário municipal da Cultura e Turismo, Fernando Roberto Windlin, “enaltecer a nossa cultura por meio de um evento para a população é fundamental para Porto Nacional que é o berço da cultura no Tocantins, a 41ª Semana da Cultura está sendo muito importante para os comerciantes, gestão e para toda a população que aguardava a volta do evento presencial, estou muito feliz por ver os comerciantes vendendo e a população prestigiando esse evento realizado para eles”, colocou o secretário.

A acadêmica Rociária Aires, que é fã do cantor Tom Cleber, prestigiou a programação e ficou emocionada. “Essa é a melhor Semana da Cultura de Porto Nacional, que além de colocar os cantores da nossa cidade, está trazendo esse cantor que fez história na vida de muitos portuenses como eu. O evento está muito organizado e com uma estrutura incrível, hoje é apenas o penúltimo dia e amanhã irei vir novamente”, disse Rociária Aires.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação